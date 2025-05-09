Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başkanı Özgür Özel, önemli açıklamalar yaptı. Ara seçim tartışmalarında istifalara gerek yok. Anayasa’ya göre seçim tarihleri belli. 30 milletvekili istifası olursa ara seçim yapılacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı Sözcü TV canlı yayınında güncel siyaset konularına dair önemli açıklamalar yaptı. Son haftalarda ortaya atılan “CHP’de milletvekili istifaları olacak ve bu durum ara seçime yol açacak” iddialarına ilişkin olarak Özel, “Bunlar ihtimal dahilinde” şeklinde konuştu.

ARA SEÇİMİN KOŞULLARI

Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından milletvekili kadrosundan 8 ismin düştüğüne dikkat çeken Özel, ara seçim konusundaki düşüncelerini şöyle belirtti: “Anayasamız şöyle der: ‘Bir dönemde bir kez ara seçim yapılır.’ Bu ara seçim, 25 ay ve 30 ay geçmeden yani Kasım ayına kadar gerçekleşemez. Ayrıca, son bir yılda da yapılamaz. İlk 2,5 yılda yapılamaz, sadece aradaki 1,5 yılda yapılabiliyor. Ara seçimin yapılması için yeni milletvekillerinin istifasına ihtiyaç yok. Mevcut boşluklar üzerinden bu işlem yapılır. Rahmetli Sırrı Süreyya Önder ile birlikte toplamda 8 milletvekili boş durumda. 2,5 yıl dolduğunda mevcut boşluklar için ara seçim kararı almak gerekir. Bunun için istifaya ihtiyaç yok.”

ANAYASAL DÜZENLEMELER

Özel, Anayasa’nın belirttiği koşullara da vurgu yaptı: “Anayasa diyor ki, ‘Bir ilde bütün milletvekilleri boşalırsa, 90 gün içinde sandık konur.’ Ayrıca, ‘Meclis’in yüzde 5’i boşalırsa 90 gün içinde sandık konur’ demekte. Bu nedenle Kasım’ı beklemek gibi bir durum yok. Eğer şu an 8 boşluk varsa, ek olarak 22 milletvekili daha istifa ederse, toplamda 30 olacak. 22 milletvekili boşaldığında, takip eden 90’ıncı gün bu durumda ara seçim yapılacaktır. Anayasa bunu gerektiriyor.”

SİYASİ RİSKLER

Yeşil ışık yakılan konu ile ilgili son olarak, “Bir parti istifa eden milletvekillerinin istifasını kabul etmeyebilir. Bu bir yöntem. Meclis Başkanlığı, istifa eden milletvekilinin imzasının doğruluğunu kontrol eder. Sonrasında Meclis Genel Kurulu’na sunar ve oylama yapılır. Şu anda bu konunun üzerinde durmuyorum ama sorulara kapsamlı bir yanıt vermek için bunları paylaşıyorum. Düşünüldüğünde, eğer milletvekillerinin istifaları oylanır ve 90 gün sonra seçim yapılırsa, bu durumun siyasi maliyetleri olacaktır.” diyen Özel, seçim yapılacak iller hakkında da bilgi verdi: “Kastamonu, Uşak, Kütahya ve İstanbul’un belli bölgelerinde böyle bir durum gerçekleşebilir. Ara seçimin kaçınılmaz olduğu ortadadır.”