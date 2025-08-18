Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başkanı Özgür Özel, Trabzon’da İBB’ye atayacakları kayyımı Adil Bey olarak açıkladı. AK Parti’li Adil Karaismailoğlu, bu iddialara karşı, Özel’in kendilerini sık hatırladığını belirtti. Ayrıca, yolsuzluk gündeminin kendileriyle ilgisi olmadığını vurguladı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARINA YANIT

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in Trabzon’da gerçekleştirdiği ziyarette, “İBB’ye atayacakları kayyımın ismi de Adil Bey’in kendisi. Bunu tüm Türkiye, Trabzon yerel basınından öğrendi” iddiaları üzerine açıklama yapan AK Parti’den Adil Karaismailoğlu, “Evet, Özgür Özel bizi sık sık hatırlıyor. Hatırlamaya da devam etsin. Keşke hizmetlerimizle bizi hatırlasa da kendi kadrolarına örnek alan hizmetleri de inşallah kendi sorumluluklarını yerine getirseler. Ama maalesef böyle bir dertleri yok” şeklinde konuştu.

GÜNDEM DEĞİŞTİRME ÇABALARI

Karaismailoğlu, sözlerine devam ederek, “19 Mart’tan bu tarafa aylar geçti. Tek gündemleri yolsuzlukları, rüşveti, irtikabı aklamak. Dünya ayrı bir gündemde, Türkiye ayrı bir gündemde ama onların tek gündemi yolsuzluklar, rüşvetin aklanması” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Rüyalarında gördüğü bir saçmalıkla itham etmeye çalışıyor. Halbuki öyle bir şey olması mümkün değil, çünkü ben bir milletvekiliyim ve komisyon başkanıyım. O yüzden Allah akıl fikir versin, ne diyeyim?” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

HESAP VERECEKLER

Karaismailoğlu, “Onlar kendi bu kötü gündemleriyle, maalesef yüzlerine bulaşmış olan kötülüklerini temizlemek için uğraşsınlar ama bunları başkasına bulaştıramazlar. Yaptıkları belli. Yani rüşveti alan belli, veren belli, gören belli; hala da kıvranmalarına gerek yok” dedi. Ayrıca, devletin bütçesini kendi çıkarları için kullananların mahkemeler tarafından yargılandığını belirtti.

İŞLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ

Son olarak, “Biz işimize gücümüze baksaydık, bu pisliklere bulaşmasaydınız keşke. O yüzden bu gönderdikleri gündem değiştirme çabaları bizi enterese etmiyor. Biz işimize bakıyoruz” ifadeleriyle önemli mesajlar verdi. Karaismailoğlu, Türkiye’de güzel işler yapıldığını ve Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde hizmetlerin artırılacağını da vurgulayarak, “Onlar kendi gündemlerinde boğulmaya mahküm olmak istiyorlar. Devam etsinler” diyerek konuşmasını tamamladı.