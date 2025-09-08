Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gündemde. Olaylar Kamuoyunu Sarınca. CHP’ye Kayyum Atanacak Mı? Yanıt Yok. Dezenformasyon Yalanlandı, Soruşturma Başlatıldı. Gürsel Tekin Eleştirilerde Bulundu, Tartışmalar Artıyor

CHP’DE OLAĞANÜSTÜ GÜNDEM

Son günlerde Türkiye siyasetinde gündemi meşgul eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), olağanüstü gelişmelerin ortasında bulunuyor. Parti içi tartışmalar, olağanüstü kurultay kararı, kayyum iddiaları ve İstanbul İl Başkanlığı önündeki aksiyonlar, kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor. Peki, CHP’ye kayyum atandı mı? CHP İl Başkanlığı’nda neler oluyor? İşte detaylar…

KAYYUM İDDİALARI VE RESMİ AÇIKLAMALAR

Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyum atanacağına dair iddialar ilk olarak sosyal medya platformlarında ortaya çıktı. Bazı hesaplardan yayılan “CHP’ye kayyum atanacak” söylemleri, hızla kamuoyu gündemine girdi. Ancak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Yapılan resmi açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyum atanması söz konusu değildir. Bu tür iddialar gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir” denildi. Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu iddiaları sosyal medya aracılığıyla yayan kişiler hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla bir soruşturma süreci başlattı.

İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI’NDA YAŞANAN OLAYLAR

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde son haftalarda olağan dışı gelişmeler yaşanıyor. Olağanüstü kurultay sürecinin etkisiyle bazı partililer mevcut İstanbul İl Yönetimi’nin görevde kalmasını savunurken, diğer gruplar ise istifa çağrılarına öncülük ediyor. 5 Eylül 2025 tarihinde partililer arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Yerel güvenlik güçleri bu duruma müdahale ederek olayların büyümesini önledi. Medya görüntülerinde, “Adalet istiyoruz” ve “Kurultay bizim hakkımız” gibi pankartlar dikkat çekti. CHP Genel Merkezi, bu olayların ardından yaptığı açıklamada, “Partimizin kurumsal kimliği korunacaktır. Şiddete başvurmadan, parti içi mekanizmalar işletilecektir” ifadesini kullandı.

GÜRSEL TEKİN’İN ELEŞTİRİLERİ VE GÜNDEMİ

Partide yaşanan iç krizlerden biri Gürsel Tekin’in durumu oldu. Partinin deneyimli isimlerinden olan Tekin, parti içindeki demokratik eksiklikler ve yönetim anlayışını eleştirdi. Tekin’in olağanüstü kurultay sürecine dair açıklamaları, bazı parti üyeleri tarafından “disiplin süreci” talebi olarak algılandı. İstanbul İl Başkanlığı ile yaşanan gerginlikte adının geçmesi, Tekin’in siyaset sahnesinde yeniden etkin bir rol almak istediği yorumlarını da beraberinde getirdi. Şu ana kadar bu iddialar herhangi bir resmi kaynak tarafından onaylanmadı.

CEMAL ENGİNYURT’UN POLEMİKLERİ

Cemal Enginyurt, 1965 yılında Ordu’da doğmuş ve siyasi kariyerine Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) başlamıştır. Daha sonra Demokrat Parti’ye geçmiş ve 2018 seçimlerinde MHP’den Ordu milletvekili olarak seçilmiştir. 2020 yılında partiden ihraç edilen Enginyurt, ardından Demokrat Parti içerisinde siyasi kariyerini sürdürmüştür. Sosyal medya ve televizyon programlarındaki sert açıklamaları ile tanınan Enginyurt, son dönemde CHP’ye yönelik eleştirileriyle dikkat çekiyor. Kimi zaman tartışmalara neden olan ifadeleri, kamuoyunda polarize bir figür olarak değerlendirilmesine yol açıyor.