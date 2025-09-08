Cumhuriyet Halk Partisi İçinde Tartışmalar Yoğunlaşıyor

CHP’DE HAREKETLİ GÜNLER

Türkiye siyasetinde son zamanlarda en çok dikkati çeken partilerden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), iç dinamikleri açısından kritik bir döneme girmiş durumda. Olağanüstü kurultay tartışmaları, parti içindeki hizipleşme iddiaları, İstanbul İl Başkanlığı çevresindeki gergin olaylar ve kayyum söylentileri, kamuoyunda büyük bir etki yarattı. Konuyla ilgili detaylar haberin ilerleyen bölümlerinde yer alıyor.

GÜRSEL TEKİN’İN SİYASİ YOLCULUĞU

1964 yılında Ardahan’da doğan Gürsel Tekin, siyasi kariyerine İstanbul yerel yönetiminde farklı görevler alarak başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde uzun süre çalıştıktan sonra 1990’ların sonlarında Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılarak aktif siyasete adım attı. 2007 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak Meclis’e giren Tekin, ardından CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenerek parti yönetiminde belirgin roller üstlendi. Sosyal demokrat çizgiyi savunan Tekin, özellikle Kürt meselesi, şehircilik ve sosyal adalet konularında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Son dönemlerde CHP içinde eleştirel bir ses olarak öne çıkan Tekin, parti içi demokrasi ve yönetim biçimiyle ilgili görüşlerini açıklayarak muhalif kimliğiyle tanınmaya başladı.

PARTİ İÇİ KRİZLER VE GÜÇ MÜCADELESİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaşanan iç krizlerden biri de Gürsel Tekin merkezli gelişmeler oldu. Tekin, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda parti içi demokrasi eksikliğine ve yönetim anlayışına yönelik eleştirilerde bulundu. Bu çıkışlar, CHP içinde değişik tepkilere neden oldu. Tekin’in olağanüstü kurultay süreci ile ilgili ifadeleri bazı CHP’liler tarafından “disiplin süreci başlatılmalı” çağrısı olarak yorumlandı. İstanbul İl Başkanlığı çevresindeki gelişmelerle anılan Tekin’in, yeniden aktif siyasete dönmeyi hedeflediği iddiaları gündeme geldi. İl örgütü üzerinde etkili olmaya çalıştığı öne sürülen Tekin’in durumu, partide yeni bir kırılmaya yol açabileceği belirtiliyor. Ancak bu iddialar henüz CHP Genel Merkezi tarafından doğrulanmadı.

KAYYUM ATAMASI VE PARTİ İÇİ TARTIŞMALAR

Cumhuriyet Halk Partisi, çalkantılı gelişmelerin ardından önemli bir adım atarak kamuoyuyla bir açıklama paylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini ilan etti. Açıklama, Ankara’da gerçekleşen olağanüstü MYK toplantısından sonra yapıldı. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut il yönetiminin mahkeme kararı ile görevden tedbiren uzaklaştırılmasının ardından Merkez Yürütme Kurulu acil olarak toplandı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Özel, Tekin’in kesin ihraç edildiğini bildirdi. Bu karar, parti içindeki uzun süredir devam eden gerginliğin ve yönetim krizinin yeni bir aşamaya geçtiğini ortaya koydu.

DEZENFORMASYON VE YASAL SÜREÇLER

Günlerdir sosyal medya platformlarında dolaşan “Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyum atanacak” iddiaları hızla geniş yankı buldu. Ancak bu söylentiler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından net bir şekilde yalanlandı. Yapılan resmi açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyum atanması söz konusu değildir. Bu tür haberler tamamen asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir” denildi. Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da sosyal medyada bu tür asılsız bilgileri yayan kişiler hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Özellikle Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yürütülen adli süreç, dezenformasyonun ciddiyetini gözler önüne serdi. Mevcut yasal mevzuat gereği bir siyasi partiye kayyum atanabilmesi için mahkeme kararı ve güçlü hukuki gerekçelere ihtiyaç duyuluyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir mahkeme, CHP yönetiminin görevden alınmasıyla ilgili bir karar almamış durumda.