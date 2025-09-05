Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü Kurultay Yapacak

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI ALINDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olağanüstü kurultay yapma kararı aldı. Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na 900’ü aşkın delegenin imzasıyla olağanüstü kurultay için başvuru süreci başlatıldı. Kurultayın 21 Eylül’de gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

GEÇTİĞİMİZ YILKİ OLAĞANÜSTÜ KURULTAY

CHP, 19 Mart operasyonlarının ardından 6 Nisan 2025’te de bir olağanüstü kurultaya gitmişti. Özgür Özel, bu kurultayda tek aday olarak seçime katılmış ve toplam 1276 oydan 1171’ini alarak genel başkanlık görevini yeniden üstlenmişti.

