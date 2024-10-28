“Cumhuriyet’in 101. Yılı Kutlama Mesajı”

CUMHURİYET’İN ONURLU KUTLAMASI

Vali Gül, “Sonsuza dek Cumhuriyet” başlıklı kutlama mesajında Cumhuriyet’in 101. yaşını kutlamanın heyecanını ve onurunu yaşadıklarını belirtiyor. Cumhuriyetin ikinci asrının hayırlı olmasını dileyen Gül, tarih boyunca esaret ve dayatmalara boyun eğmeyen Türk milletinin, geçmişten aldığı güçle bu gerçeği İstiklal Harbi’nde tüm dünyaya bir kez daha kanıtladığını vurguladı.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN MİRASINA VURGU

Vali Gül, ateşten bir gömlek giyip kendini en büyük sevdasına adayan Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.” sözlerini hatırlatarak, kahraman milletin işgalcilere karşı başlattığı mücadelesini eşsiz zaferlerle taçlandırdığını ifade ediyor. Aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kendilerine en kutlu emanet olarak bırakıldığını kaydediyor.