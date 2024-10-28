“Cumhuriyet’in 101. Yılı Kutlanıyor”

CUMHURİYET’İN 101. YAŞINI KUTLAMAK

Vali Gül, “Sonsuza dek Cumhuriyet” başlığıyla yayımladığı kutlama mesajında Cumhuriyet’in 101. yaşını coşkuyla kutlamanın heyecanını ve onurunu yaşadıklarını dile getirdi. Cumhuriyetin ikinci asrının ülkeye hayırlı olmasını temenni eden Gül, Türk milletinin tarih boyunca esaret ve dayatmalara karşı duruşunu, İstiklal Harbi’nde tüm dünyaya bir kez daha ispatladığını vurguladı.

ATATÜRK VE MİLLİ MÜCADELE

Ateşten bir gömlek giyerek en büyük sevdasına kendini adayan Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.” sözlerine atıfta bulunan Vali Gül, kahraman milletin işgalcilere karşı başlatarak zaferlerle taçlandırdığı mücadelesini, Türkiye Cumhuriyeti’ni en kıymetli emanetleri olarak gördüklerini ifade etti.