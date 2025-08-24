Cumhuriyet Mahallesi’nde Dolandırıcılık Uyarısı Yapıldı

DOLANDIRICILIK UYARISI

Çine ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde, yerel muhtar Engin Yaşa, vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı uyararak, dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi. Yaşa, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, mahallede beyaz ticari bir araçla dolaşan kişilerin, “Aydın’da yeni mağaza açılışı kampanyası, çekilişe katılın, imza atın” şeklinde insanlardan imza toplamaya çalıştığını belirtti.

İTİBAR ETMEMELİLER

Muhtar Yaşa, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, bu tür yöntemlerle dolandırıcılık yapan kişilere asla itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. “Mahalle halkımızın dikkatine; Beyaz ticari bir araçla dolaşıp ‘Aydın’da yeni mağaza açılış kampanyası, çekilişe katılın, imza atın’ diyerek imza toplayan kişiler dolandırıcıdır. Kimseye imza atmayın, bilgi vermeyin. Şüpheli durumda 112’yi arayın” ifadelerini kullandı.