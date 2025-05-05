Cumhuriyet Ortaokulu’nda Robotik Kodlama Sınıfı Açıldı

ROBOTİK KODLAMA SINIFI AÇILDI

Sinop’un Türkeli ilçesinde, Cumhuriyet Ortaokulu bünyesinde bir robotik kodlama sınıfı açıldı. Sınıf, Sinop İli ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin katkılarıyla hayat buldu ve şehit Satılmış Yıldırım’ın adıyla anıldı.

KAYMAKAM’DAN TEKNOLOJİ VURGUSU

Açılışta konuşmasını gerçekleştiren Kaymakam Safa Kahraman, “Teknoloji, çağımızın en önemli unsurları arasında yer alıyor” dedi. Sınıfın kurulmasında emeği geçenleri tebrik eden Kahraman, “Bugün burada, hem öğrencilerimizin geleceğine yatırım yapıyor hem de aziz şehidimiz Satılmış Yıldırım’ın ismini yaşatmanın onurunu taşıyoruz” şeklinde açıkladı. Teknolojinin hayatın her alanında belirleyici bir rol oynadığını ifade eden Kahraman, çocukların bu alanda donanımlı bireyler olarak yetişmesinin ülkenin kalkınması açısından büyük bir önem taşıdığını belirtti. “Bu güzel sınıfın kazandırılmasında emeği geçen başta SİYAD Genel Başkanımız sayın Adnan Çeliker olmak üzere, tüm dernek üyelerine, okul idaresine ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” diye ekledi.