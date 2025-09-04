Cumhuriyet Savcısı Bıçaklandı, Öldü

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Çekmeköy’de bir restoranda meydana gelen olayda, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), daha önce husumet yaşadığı Mustafa Can G. (19) tarafından boğazından bıçaklandı. Olay, saat 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi’ndeki restoranda gerçekleşti. Şüpheli kaçmadan olay yerinde yakalanırken, Cumhuriyet Savcısı Kayhan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİNİN GEÇMİŞİ VE SUÇ KAYITLARI

Mustafa Can G.’nin, olay öncesinde restoranda 2 yıl işte çalıştığı belirlendi. Ayrıca, şüphelinin ‘kadına karşı şiddet’, ‘ısrarlı takip’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından 3 kaydının olduğu ve 09.11.2024-15.01.2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi’nde bulunduğu öğrenildi. Daha önce kayıtlara geçmiş bir husumetleri olduğu ve bu nedenle aralarında çatışma çıktığı tespit edildi.

VALİ VE BAKANDAN AÇIKLAMALAR

İstanbul Valisi Davut Gül, olayın yaşandığı restorana gelerek bilgi aldı. Valilik tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcımız Ercan Kayhan, Çekmeköy’de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir” denildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, “Savcımız Ercan Kayhan’ın Çekmeköy ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür” ifadeleriyle durumu değerlendirdi.

SAVCI KAYHAN İLE ŞÜPHELİ ARASINDAKİ HUSUMETİN NEDENİ

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın, Mustafa Can G. ile çalıştığı dönemlerde bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadığı, bu sebeple aralarında bir husumet oluştuğu öğrenildi. Olayda, şüpheli Mustafa Can G. akşam saatlerinde restorana gelip Cumhuriyet Savcısı Kayhan’ı bıçakladığı aktarılıyor. Olay sonrası gerekli delillerin toplandığı ve soruşturmanın sürdüğü bilgisi verildi.