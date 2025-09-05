Cumhuriyet Savcısı Kayhan, bıçaklandı

OLAYIN GÖRÜNTÜSÜ

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can Gül (19) tarafından Çekmeköy’de bulunan bir restoranda bıçaklandı. Olay yerinde hayata veda eden Savcı Kayhan, sağlık ekiplerinin çağrısı üzerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından tedavi edilemedi. Cinayet sonrası gözaltına alınan şüpheli Mustafa Can Gül, Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne götürüldü ve daha sonra tutuklandı.

OLAYIN SEBEPLERİ

Olay, dün akşam saat 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi’ndeki bir restoranda gerçekleşti. Ercan Kayhan, İstanbul Adalet Sarayı’ndaki Genel Soruşturma Bürosu’nda görevli bulunduğu sırada, husumetli olduğu bildirilene Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı. Olayın ardından kısa sürede yakalanan Gül, jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye getirildi. Gül’ün savcılıkta verdiği ifadede, suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİNİN İFADELERİ

Şüpheli Mustafa Can Gül, mahkemece ‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan tutuklandı. Olayı açıklarken, kalan parasını almak için restorana gittiğini ve Savcı Kayhan ile arbede yaşandığını ifade ederek, “Bir anlık panikle bıçakla boğazını kestim” demiştir.

RESTORAN ÇALIŞANINDAN AÇIKLAMALAR

Çekmeköy’deki cinayetle ilgili yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıktı. Olay yerine giden ATV Haber, restoran çalışanı Hacer Durmuş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Durmuş, şunları söyleyerek durumu anlattı: “16 yaşında bizimle çalıştı. 4 sene çalıştı. Uyuşturucu kullandığını gördük. Abim onu koymadı içeri. Ben koştum. Benim çalıştığım mutfağın önünde kanlar içinde abimi yerde gördüm. Bağırdım, ağladım.” Ayrıca, Durmuş, şüpheli Mustafa Can Gül’ün bir yıl önce restorana geldiğini ve camları kırdığını belirtti.

ÖNCEKİ İLİŞKİLERİ

Ayrıca, katil Mustafa Can Gül ile öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın daha önce beraber yer aldıkları bir fotoğraf karesi de ortaya çıkmıştı. Savcı Kayhan’ın cenazesinin yarın Cuma namazına müteakip Ataşehir Mimar Sinan Camisi’nde kılınacak namazdan sonra Küçükyalı Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.