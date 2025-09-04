Cumhuriyet Savcısı Kayhan Bıçaklandı, Öldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ MEKAN

Çekmeköy’deki bir restoranda trajik bir olay meydana geldi. Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), önceden husumetli olduğu belirtilen Mustafa Can G. (19) tarafından boğazından bıçaklandı. Olay sonrası Mustafa Can G. gözaltına alındı ancak Cumhuriyet Savcısı Kayhan, olay yerine ulaşan acil sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucu hayatını kaybetti. Olay saat 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi’ndeki restoranda gerçekleşti.

ŞÜPHELİ HAKKINDA DETAYLAR

Olayla ilgili yapılan incelemelerde, Mustafa Can G.’nin daha önce olayın yaşandığı restoranda 2 yıl boyunca garsonluk yaptığı tespit edildi. Şüpheli, “kadına karşı şiddet”, “ısrarlı takip” ve “konut dokunulmazlığını ihlal” gibi suçlardan 3 ayrı kayda sahip olduğu ve 09.11.2024-15.01.2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi’nde bulunduğu öğrenildi.

HUSUMETİN NEDENİ

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, işletmeye sürekli müşteri olarak gidiyordu. Kayhan’ın, Mustafa Can G. ile garson olarak çalıştığı dönemde bilinmeyen bir nedenle aralarında bir tartışma yaşandı ve bu yüzden husumet başladı. Bu husumet sebebiyle, şüpheli Mustafa Can G. akşam saatlerinde restorana gelerek Cumhuriyet Savcısı Kayhan’ı boğazından bıçaklayarak olay yerinde suç aleti ile yakalandı. Soruşturma ve delil toplama çalışmaları sürüyor. Öte yandan, katil olarak bilinen Mustafa Can G. ile hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın daha önce birlikte oldukları bir fotoğraf ortaya çıktı.