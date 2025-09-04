Cumhuriyet Savcısını öldüren Gül’ün ifadesi

İSTANBUL’DA ŞOK CİNAYET

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde, 19 yaşındaki Mustafa Can Gül, daha önce husumetli olduğu Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı yemek yerken boğazından keserek öldürdü.

OLAYIN GELİŞİMİNE YETKİNLİK EDİLMİŞ

Dün akşam saatlerinde savcının bulunduğu restorana giden Gül, Kayhan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Gül, savcıyı bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. Olayın ardından Gül, durumu soğukkanlı bir şekilde anlattı. Gül, “Kayhan’la yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi. Her şey bir anda panikle yaşandı. Ben sadece paramı almak için oraya gittim. Beni öldürme veya başka bir konuda yönlendiren kimse olmadı. Kayhan isimli şahsı istemeden öldürdüğüm için pişmanım” dedi.

OLAYDAKİ TARTIŞMA VE SONRASI

Cinayet zanlısı Gül, alacak meselesi için Kayhan’la birkaç kez konuştuğunu ancak herhangi bir çözüm bulamadığını savundu. Yaşanan küfürleşmenin ardından Gül, tartışmanın büyüdüğünü iddia etti. “O sırada bıçak bir onun eline bir benim elime gitti. İtişme sırasında kendimi savunma içgüdüsü olarak istemsizce elimdeki bıçağı boynuna sapladım” diye ekledi. Olayın hemen ardından kaçmak yerine işletmenin kapısına doğru gidip jandarma ekiplerine teslim olduğunu belirtti.

UYUŞTURUCU İDDİALARI VE PSİKOLOJİK DURUM

Sorgusunda uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığı sorulan Gül, “Ben bundan yaklaşık 1 sene öncesine kadar MET olarak bilinen uyuşturucu maddeyi kullanıyordum. Ancak şu an kullanmıyorum ve olay öncesinde de herhangi bir madde tüketmedim, bilincim yerindeydi” cevabını verdi. Ayrıca, “Benim psikolojik sorunum yoktur” diyerek herhangi bir tedavi almadığını belirtti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Katil zanlısı Gül, olayın gelişimi hakkında “Kayhan’la yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi” diyerek pişmanlığını dile getirdi. Kayhan ailesinin avukatı, savcı Kayhan’ın katil zanlısı Gül’ü liseye kaydettirdiğini ve uyuşturucu kullanmaması konusunda nasihat verdiğini ifade etti. Gözaltındaki Gül, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Gül, “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” iddiasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi.