Cumhuriyetçiler, Kongre’de Çoğunluğu Sağladı

CUMHURİYETÇİLERİN BAŞARISI

ABD’de 5 Kasım’da gerçekleştirilen seçimlerde Cumhuriyetçiler, Senato’nun yanı sıra Kongre’nin diğer kanadı Temsilciler Meclisi’nde de çoğunluğu elde etti. Associated Press’in (AP) açıkladığı şimdilik resmi olmayan verilere göre Cumhuriyetçiler, Senato’da 53 sandalyeye ulaşarak, Temsilciler Meclisi’nde ise 218 sandalyeyi bularak çoğunluğu sağladı. Böylece Cumhuriyetçi Donald Trump’ın başkanlık mücadelesini kazandığı seçimlerde Cumhuriyetçi Parti, Kongre’nin her iki kanadında da çoğunluğu kazanarak kayda değer bir başarıya imza atmış oldu. Bu sonuçlar, Trump’ın Kongre’de çoğunluğu elde eden Cumhuriyetçilerle birlikte 2026 yılındaki Kongre ara seçimlerine kadar ülkenin yönetiminde güçlü bir etkiye sahip olmasını sağlıyor. 2016 yılında Trump’ın kazandığı seçimlerde de Cumhuriyetçiler, hem Senato hem de Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde etmişti.

KONGRE SEÇİMLERİ DEĞERLİ BİR ADIM

ABD’de 5 Kasım’daki başkanlık seçiminde 100 sandalyeli Senato’nun üçte biri (34 sandalye) ve 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı için seçmenler oy kullanmıştı. Kongre seçimleri, ABD’nin iç ve dış politikasının yönlendirilmesinde oldukça mühim bir role sahip. Zira, Kongre’nin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD başkanının yetki alanlarını da önemli ölçüde etkiliyor. Senatörler 6 yıllığına seçilirken, her iki yılda bir Senato’nun üçte biri yenileniyor.

TEMSİLCİLER MECLİSİ SEÇİMLERİ

ABD’deki başkanlık seçimiyle eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisi’nde tüm sandalyeler için yarış yapıldı. Toplamda 435 sandalyeye sahip Temsilciler Meclisi üyeleri, 2 yıllığına göreve geliyor. Temsilciler Meclisi’nde hangi eyaletin ne kadar temsilciye sahip olacağı ise o eyaletlerdeki seçim bölgelerinin nüfus yoğunluğuna göre belirleniyor.