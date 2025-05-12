Cumhuriyetçiler, Vergi İndirimlerini Artırıyor

VERGİ İNDİRİMLERİNE YENİ YASA TASARISI

ABD Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçiler, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılmasını, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılmasını ve 2017’de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılmasını hedefleyen bir yasa tasarısı sundu. Temsilciler Meclisi’nin ilgili komitesi tarafından ortaya konan 389 sayfalık bu yasa tasarısıyla, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasında dile getirdiği vergi indirimlerinin uygulanması amaçlanıyor.

VERGİ İNDİRİMLERİNİN UZATILMASI PLANLANIYOR

Bahsi geçen yasa tasarısı, 2017 yılında yürürlüğe giren ve bu yıl sona erecek bazı vergi indirimlerinin süresinin uzatılmasını öngörüyor. Tasarı kapsamında, eyalet ve yerel vergilere yönelik mevcut vergi indirimi tavanı 10 bin dolardan 30 bin dolara yükseltilmeyi hedefliyor. Ayrıca, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin 2028 yılına kadar kaldırılması planlanıyor. Bununla birlikte, çocuklar ve yaşlılara yönelik vergi avantajları da tasarıda dikkat çekiyor.

YETKİLİ DÜZENLEMELER VE HIZLI GEÇİŞ HEDEFİ

Yasa tasarısı, harcama kesintilerini de içeriyor ve elektrikli araçlarla temiz enerjiye yönelik vergi teşviklerinin azaltılması gibi düzenlemeleri hayata geçirmeyi amaçlıyor. Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, bu yasa tasarısını önümüzdeki haftanın sonuna kadar geçirmek ve 4 Temmuz’a kadar ABD Başkanı Trump’ın onayına sunmak istiyor.