Cumhuriyetçiler Yeni Yasa Tasarısını Sundular

VERGİ İNDİRİMLERİNE YÖNELİK YENİ YASA TASARISI

ABD Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçiler, eyalet ve yerel vergi indirimlerini artırmayı, bahşiş ile fazla mesai gelirlerinden alınan vergileri kaldırmayı ve 2017’de uygulamaya konulan vergi indirimlerinin süresini uzatmayı amaçlayan bir yasa tasarısını sundu. Temsilciler Meclisi’nin ilgili komitesinin sunduğu 389 sayfalık yasa tasarısıyla, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim döneminde vaad ettiği vergi indirimlerini gerçekleştirmek hedefleniyor.

VERGİ İNDİRİMİ SINIRLARI VE TEŞVİKLER

Tasarı kapsamında, 2017’de yürürlüğe giren ve bu yıl sona erecek olan bazı vergi indirimlerinin süresinin uzatılması öngörülüyor. Ayrıca, eyalet ve yerel vergiler için mevcut vergi indirimi tavanının 10 bin dolardan 30 bin dolara çıkarılması hedefleniyor. Bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin ise 2028 yılına kadar kaldırılması planlanıyor. Bunun yanı sıra, çocuklar ve yaşlılar için vergi avantajları da tasarıda yer alıyor.

ENERJİ VE HARÇLAR İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

Tasarı, harcama kesintilerini de kapsıyor ve elektrikli araçlar ile temiz enerji projelerine yönelik vergi teşviklerinin azaltılması gibi düzenlemelerin uygulanmasını öngörüyor. Cumhuriyetçiler, önümüzdeki haftanın sonuna kadar söz konusu yasa tasarısını geçirmeyi ve 4 Temmuz’a kadar ABD Başkanı Trump’a imzalatmayı amaçlıyor.