“Cumhuriyetimizin 101. Yılı Kutlu Olsun!”

İSTANBUL’UN İŞGALİ VE DİRENİŞİN TOHUMLARI

Kasım 1918’de işgal gemileri İstanbul’a demir atmaya başladı. Mayıs 1919’da İzmir’in işgali ile birlikte direnişin temelleri de atılmış oldu. Destansı bir mücadele sonrasında önce askeri, ardından diplomatik zaferler kazanıldı. Tüm bu gelişmeler, Cumhuriyet’e giden zorlu yolculuğun durakları olacaktı.

1918 sonbaharında Osmanlı İmparatorluğu’nun savaşı sürdürecek gücünün kalmadığı net bir şekilde ortadaydı. I. Dünya Savaşı sırasında imparatorluk ağır yenilgiler almış ve bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürmesi zorlaşmıştı. Mondros Mütarekesi 30 Ekim 1918’de imzalandığında, İtilaf Güçleri donanmasının savaş gemileri İstanbul’da görünmeye başladı. 18 Kasım’da İstanbul, boğazı ve tarihi siluetiyle keder içinde bir gün geçirdi. Filistin Cephesi’nden dönen Mustafa Kemal Paşa, bu durumu görünce “Hata ettim, İstanbul’a gelmemeli idim. Ne yapıp Anadolu’ya dönmenin çaresine bakmalı, geldikleri gibi giderler” dedi.

İZMİR’DE İLK KURŞUNUN ATILIŞI

Samsun’a hareketin tarihi 16 Mayıs olarak belirlendi. 15 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal, yolculuk öncesi Padişah ile bakanlara veda ziyaretinde bulunacaktı. Aynı gün İzmir’de Yunan birlikleri, İngiliz, Amerikan ve Fransız savaş gemilerinin korumasında rıhtıma çıktı. İzmir’in işgali, Türk varlığının Anadolu’dan sökülmesi planının uygulamaya konulduğunu gösteriyordu. İşgal ile birlikte demografik yapıyı değiştirmek için Türk halkına yönelik katliamlar başladı. Ancak direnişin de tohumları ekilmeye başlandı. Hasan Tahsin, işgale ilk kurşunu Sarı Kışla önünde Efzun Alayı’nın bayraktarına sıktı.

İSTANBUL’DAKİ YENİ GELİŞMELER

İzmir’de yaşanan işgal sırasında Mustafa Kemal, İstanbul’daki Yıldız Sarayı’nda Padişah Vahdettin tarafından kabul edildi. Genç Paşa, bu kabul öncesinde Babıali’ye giderek bakanlarla veda ziyaretinde bulundu. Atatürk, Feridun Kandemir’in kitabında o günü şöyle anlatacaktı: “Veda etmek üzere Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti’ne gittim. Fevzi Paşa’nın yerine Cevat Paşa tayin olunmuştur… Buradaki rahatımızı feda etmemek için koskoca memleketi veriyoruz. Bu ne haldir?”

BANDIRMA VAPURU VE SAMSUN’A VARIŞ

Bandırma Vapuru, 17 Mayıs sabahı Karadeniz’in dalgaları arasında kıyıya doğru ilerliyordu. Saat 09.30’da İnebolu’ya yanaştı. Yolcular, Doktor Refik’in hazırladığı nane suyu ile keyiflenmeye çalıştı. Ancak işgal güçleri tarafından geminin yolunun kesilmesi riski vardı. Mustafa Kemal, limandan karayoluyla Samsun’a gitmeyi düşündü fakat bu o günün şartlarında mümkün görünmüyordu. Nihayet Bandırma Vapuru, 19 Mayıs’ta saat 06.00’da Samsun’a ulaştı.

Milli direniş hızla şekillenmeye başlıyordu. Mustafa Kemal, Samsun’a ayak basar basmaz milli mücadeleyi örgütlemeye başladı. İlk günler, İzmir’in işgali ve hükümetin istifası gibi gelişmeler takip edildi. 21 Mayıs’ta Kazım Karabekir Paşa ile, 23 Mayıs’ta Ali Fuat Paşa ile temas kuruldu.

AMASYA GENERGLESİ VE SONRASI

Mustafa Kemal, 25 Mayıs 1919’da heyetiyle birlikte Samsun’dan ayrıldı ve Havza’ya ulaştı. Burada şartlar direnişi başlatmak için oldukça zordu. Ancak Mustafa Kemal’in ve arkadaşlarının millete olan inancı, milletin de tutsaklığa dayanamayacağı bir haysiyeti ve direnç gücü vardı. Amasya Genelgesi, 22 Haziran 1919’da yayımlandı. İngilizler, Mustafa Kemal’in geri çağrılması için hükümete baskı yaptı.

YENİ DEVLETİN KURULUŞU VE LOZAN ANLAŞMASI

Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi’ni 23 Temmuz – 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Manda ve himaye reddedildi. Sivas Kongresi ile bu adımlar genişletildi. 23 Nisan 1920’de TBMM toplandı. 11 Mayıs 1920’de İstanbul’daki Divan-ı Harp, Mustafa Kemal’in idam kararını aldı. 3 Ekim 1922’de Mudanya Konferansı toplandı.

Lozan Konferansı 21 Kasım 1922’de başladı ve antlaşma 24 Temmuz 1923’te imzalandı. Antlaşma, TBMM’de 23 Ağustos 1923’te onaylandı. İtilaf güçlerinin son askerleri, 2 Ekim 1923’te İstanbul’dan ayrıldı. Türk askeri, 6 Ekim 1923’te İstanbul’a girdi ve 13 Ekim’de Ankara, başkent olarak ilan edildi. Cumhuriyet ise 29 Ekim 1923’te ilan edildi.

BÜYÜK TAARRUZ VE ZAFERLER

Yunan Büyük Taarruzu, 23 Ağustos 1921’de başladı. Türk ordusu, Sakarya’nın gerisinde üstün düşman güçlerine karşı efsanevi bir direniş sergiledi. Taarruz geri püskürtüldü. 30 Ağustos 1922’de Başkomutan Meydan Muharebesi kazanıldı. İzmir’e kadar kovalanan Yunan ordusu imha edildi.