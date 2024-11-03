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“Cumhuriyetin 101. Yılı İçin Yarışlar”

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ANADOLU’DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Başkent Ankara’da iki özel etkinlik düzenlendi. 75. Yıl Ankara Hipodromu’nda, Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı koşuları büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Yarış tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği bu eşsiz yarışmalar, Tay TV’nin canlı yayınlarıyla ekranlara geldi.

HEYECAN DOLU YARIŞLAR

Koşular, hem katılımcılar hem de izleyiciler için unutulmaz anlar yaşattı. Yarışların atmosferindeki coşku, Ankaralıları bir araya getirerek Cumhuriyet kutlamalarına renk kattı. Bu tür etkinlikler, Cumhuriyet’in getirdiği değerlere duyulan bağlılığı da pekiştiriyor.

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