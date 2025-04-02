Cumhuriyetin Yeni Yüzyılı: Terörsüz Bir Türkiye

TERÖRÜ TAMAMEN BİTİRME HEDEFİ

Bahçeli, yazısında Cumhuriyet’in yeni yüzyılında terörü tamamen bitirmeyi hedeflediklerini belirtti. “Terörsüz Türkiye sürecinde yalnızca dağdaki terör değil, şehirdeki vandalist anlayış da sona ermeli” diyen Bahçeli, Türk siyasetinin temel kaynağının Türk milleti olduğunu vurguladı. “Ya terör ya demokrasi, ya silah ya siyaset” tercihinin netleşeceği bu süreçte, tüm partilerin şiddetten arınarak demokratik meşruiyetle hareket etmesi gerektiğini savundu.

TÜRKİYE PARTİSİ KAVRAMINA BAĞLILIK

Bahçeli’ye göre, bir partinin “Türkiye partisi” olabilmesi için hukuki kuruluşun ötesinde, Türkiye Cumhuriyeti’ne, ortak tarih ve kültüre bağlılık göstermesi gerekiyor. “Siyasi partiler, etnik ve mezhepsel kimliklerin ötesine geçen, kapsayıcı bir söylem geliştirmeli. Meclis, siyaset ve toplum arasındaki uyum büyük önem taşıyor” ifadeleriyle, temsilin güçlendirilmesi ve kucaklayıcı politikaların gerekliliğine dikkat çekti.

ŞİDDETLE İLİŞKİ KESİLMELİ, DEMOKRASİ ÖNCELENMELİ

Siyasetin demokratik meşruiyetinin halkın rızasına ve hukukun üstünlüğüne dayanması gerektiğini belirten Bahçeli, “Bir parti, belirli bir etnik veya bölgesel kimliğe dayanırsa ve şiddetle ilişkilendirilirse geniş toplumsal destek alamaz. Şiddetle arasına net çizgiler çekmeli” dedi. Ekonomi, eğitim, sosyal adalet ve özgürlükler gibi konularda kapsayıcı politikalar üretilmesinin önemini vurguladı.

İMRALI’NIN ÇAĞRISI YENİ BİR ADIM

Bahçeli, İmralı’dan gelen “ayrı devlet, federasyon veya özerklik talebi olmadan silah bırakma” çağrısını, yeni bir sürecin başlangıcı için önemli bir adım olarak nitelendirdi. Ancak bu sürecin başarıya ulaşması için, “Terörü olumlayan ya da vandalizme dayanan siyaset anlayışının tarihe karışması şart” diye ekledi.

HÜRR BİREY, MÜREFFEH TOPLUM, GÜÇLÜ DEVLET

MHP lideri, siyaset anlayışlarını “Öznesi insan, nesnesi devlet, yüklemi demokrasi, cümlesi millet” olarak tanımladı. “Hür birey, müreffeh toplum ve güçlü devlet” hedefiyle, milletin huzur ve refahını merkeze aldıklarını belirtti. “Her parti, milli ve manevi değerleri savunarak kendini bu merkeze göre tanımlamalı” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.