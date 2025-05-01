Cumra’da Mitingde Ateş Açıldı

KONYA’DA MİTİNG ÖNCESİ GERİLİM

Cumartesi günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Konya’nın Çumra ilçesinde düzenleyeceği miting için halkı sokaklarda anonsla davet eden partiye ait ses yayın aracının ardından Mehmet K., kurusıkı tabancayla havaya ateş açtı. Bu olay, anons sırasında yaşandı. Partililer, durumu polise bildirdi.

MİTİNG HAZIRLIĞI VE OLAY

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılınçarslan Meydanı’nda ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ başlıklı mitingde yer alacak. Karaman İl Başkan Yardımcısı Mustafa Durmaz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Keskince’nin yönetimindeki ses yayın aracı, saat 15.20 civarında Çumra’nın sanayi sitesinde çalışıyordu. Bu sırada bir iş yerinden çıkan Mehmet K. aracın arkasına yaklaşarak iki el ateş etti.

Olay sonrası Durmaz ve Keskince, durumu hemen polis merkezine bildirdi. Şikayet üzerine Mehmet K., ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında işlenen genel suçlar’, ‘Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak’ ve ‘Tehdit’ suçlarından gözaltına alındı. Şüpheli Mehmet K.’nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.