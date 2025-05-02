Çumra’da Silahla Havaya Ateş Edildi

Olayın Ardından Gözaltına Alındılar

Konya’nın Çumra ilçesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in cumartesi günü gerçekleştireceği mitinge halkı çağırmak amacıyla anons yapan ses yayın aracı geçtikten sonra, Mehmet Kartav (22) ve Bahattin Demir (28) isimli iki kişi kurusıkı tabancayla havaya ateş etti. Olay ‘Silahlı tehdit’ suçlamasıyla sonuçlandı ve iki kişi tutuklandı.

CHP Mitingine Davet Ediyorlardı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 Mayıs 2025 tarihinde Konya’da Kılınçarslan Meydanı’nda ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ adıyla miting düzenleyecek. Miting için hazırlık yapan CHP Karaman İl Başkan Yardımcısı Mustafa Durmaz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Keskince, ses yayın aracıyla şehirde anons yaparken, durumu fırsat bilen Mehmet Kartav ve Bahattin Demir, aracın arkasından kurusıkı tabancayla havaya ateş etti. Olay sonrasında parti yetkilileri hemen polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Valilikten Resmi Açıklama Geldi

Konya Valiliği, yaşanan olayla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “01.05.2025 günü saat 16:00 sıralarında Cumhuriyet Halk Partisi sesli yayın aracı geçiş yaptığı sırada M.K. ve B.D. isimli şahısların kurusıkı silahla havaya ateş ettiği öğrenilmiştir. Şüpheliler kısa süre içerisinde yakalanmış ve M.K.’nın verdiği ifadeye göre CHP’ye sempati duyduğu belirtilmiştir. Kendisi tanıtım aracını görünce sevinçle havaya ateş ettiğini ifade etmiştir. Olay yerinde iki adet boş kurusıkı kovanı bulunmuş ve incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Şahısların iş yerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda suç unsurlarına rastlanılmamıştır” denildi.

Tutuklama Süreci

Mehmet Kartav ve Bahattin Demir, adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemece ‘Silahlı tehdit’ suçundan tutuklandı. Olayın detayları ve nedenleri, polis soruşturması kapsamında ele alınmaya devam ediyor.