Cunda Lisesi Öğrencileri İşaret Dili Öğreniyor

ÖĞRENCİLER İŞARET DİLİ ÖĞRENİYOR

Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, işaret dili öğrenmeye başladı. Bu öğrenciler, gelecekte turizm sektöründe nitelikli personel olarak çalışmak için hazırlanıyor. Eğitimleri sırasında işitme engelli turistlere en iyi şekilde hizmet sunmayı hedefliyorlar.

UYGULAMALI EĞİTİM GEREKÇESİ

Okulun bünyesindeki Cunda Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimde, işaret dili ile garsonluk, kasiyerlik ve resepsiyonistlik yapan öğrenciler, hem engelli bireyler konusunda farkındalık kazanıyor hem de gerçek bir işitme engelli müşteriyle iletişim kurma fırsatını yakalıyor. Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alan Şefi Öğretmen Hatice Ağa, gerçekleştirdikleri etkinliğin engelli bireyler için gerekliliğine dikkat çekerek, “Özellikle okulumuz bünyesindeki otelimizde böyle bir çalışma daha önce yapılmamıştı. İşitme engelli bireylerin, bu tür turistik tesislerde konaklamak istediklerinde onları mutlu edebilmek için böyle bir projeyi hayata geçirmek istedik.” diyor.