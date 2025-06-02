Cüneyd Zapsu, Gençlerle Deneyimlerini Paylaştı

İŞ İNSANI CÜNEYD ZAPSU’NUN GENÇLERLE BULUŞMASI

İş insanı Cüneyd Zapsu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Gençlerle deneyimlerini paylaşan Zapsu, Terörsüz Türkiye süreci hakkında önemli açıklamalar yaptı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN BİRLİK GEREKEN BİR KONU

Zapsu, “Herkes bu başarı için birlikte çalışmalı” diyerek, bölgenin kalkınmasının ancak ortak çabalarla mümkün olabileceğini vurguladı. Türkiye’deki birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Zapsu, “Türkiye tamamen bir birlik haline gelirse durdurulamaz burası. Barış olduğunu düşünün tamamen. Ben iş insanı olarak söylüyorum. Bir terör korkusu olmayınca tabiki buraya yatırım yapılacak. O yüzden herkesin bu başarı için birlikte çalışması gerekir” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN GAZZE’YE YÖNELİK HAREKETLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Zapsu, gençlerle sohbetinde ayrıca Israel’in Gazze’ye yönelik katliamlarına da değindi. Bir anısını hatırlatan Zapsu, “Daha Gazze operasyonu başlamadan videolarımı çekmeye başlamıştım. Bütün dünyaya İngilizce çektim. Çünkü başlayacağı o kadar belliydi ki” dedi.

YAPAY ZEKANIN HIZLA GELİŞİMİ

Cüneyd Zapsu, hızla gelişen yapay zeka konusunu da gündeme getirdi. “Yapay zeka artık kendini geliştirmeye başladı” diyen Zapsu, “Mesela bana 3 sene evvel sorsaydınız ‘oğlum ne olsun’ diye, ben IT programcı olsun derdim. Şimdi yapay zeka kendini programlıyor” şeklinde konuştu.