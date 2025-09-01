Cüneyt Akkanat’ın Cenazesi Teslim Alındı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Köprüçay Irmağı’nda boğularak hayatını kaybeden gencin cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Olay, dün akşam saatlerinde Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi Şahin Tepesi piknik alanında yaşandı.

GENCİN KİMLİĞİ VE AKTİVİTELERİ

25 yaşındaki Cüneyt Akkanat, bir otelde pasta ustası olarak görev yapıyordu. Arkadaşlarıyla birlikte bölgeye gelen Akkanat, burada piknik yaptı. Bir süre eğlenip vakit geçiren genç, akşam saatlerinde serinlemek amacıyla Köprüçay Irmağı’na girmeye karar verdi. Ancak bir süre sonra Akkanat, suda çırpınmaya başladı.

KURTARMA ÇABALARI VE SONUÇ

O sırada çevrede bulunan vatandaşlar, Akkanat’ı kurtarmak için harekete geçti fakat başarılı olamadı. 25 yaşındaki gencin çırpınışları, piknik alanındaki kişilerce cep telefonlarıyla kaydedildi. Alanda görevli zabıta memuru tarafından sudan çıkarılan Akkanat, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Yapılan kontrollerde genç, hayatını kaybetmişti.

CENAZE TÖRENİ VE AİLESİNİN ÜZÜNTÜSÜ

Cüneyt Akkanat’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bugün ailesi ve yakınları, genç adamın cansız bededini teslim aldı. Akkanat’ın ailesinin derin bir üzüntü içinde olduğu gözlemlenirken, talihsiz gencin cenazesi Kepez ilçesi Altınova Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.