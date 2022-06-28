Cüneyt Arkın hayatını kaybetti

Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın’ın hayatını kaybettiği haberi sanat camiasını sarstı.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus’ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti. Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın’ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.

Arkın’ın ölüm haberinin ardından CNN Türk’te açıklamalarda bulunan sanatçı Orhan Gencebay, “Allah gani gani rahmet eylesin. Son zamanlarda hastaymış. Durumu iyi değil diye duyuyorduk. Onun çalışmaları başkaydı. Kendisiyle bir çok anılarımız var. Ben bir sanatçı olarak, dost olara değerini anlatabilirim. İstina biri. Çok yakışıklı biriydi. Dünya starı olabilirdi. Böyle bir teşebbüsü de vardı. Bu söylediğimiz sahneler bir tanesini söyleyim. Kamyon giderken kamyonun sağ tarafından aşağı inerek öbür tarafından çıkardı. Böyle bir yüreği, arzusu, işini yapabilme isteği vardı. İstisna bir sanatçımızı kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin.” dedi.