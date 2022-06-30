Türk sinemasının usta sanatçısı Cüneyt Arkın, sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanıyor.

Yeşilçam’ın usta ismi Cüneyt Arkın kaldırıldığı hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti. Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlanıyor.

Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor. Cüneyt Arkın’ın cenazesi eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır ve yakınları tarafından Zincirlikuyu Gasilhanesi’nden alındı.

Arkın’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına kondu. Gözyaşlarını tutamayan Murat Arkın babasını tabutunu sevdi. Arkın’ın cenazesi eskort eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak tören için yola çıkarıldı.

Vefat eden usta sanatçı Cünet Arkın için ilk tören AKM’de yapılıyor.