Cüneyt Çakır kariyerini sonlandırdı

FİFA Kokartlı başarılı hakem Cüneyt Çakır, aktif kariyerini sonlandırdı.

Eski hakem ve Merkez Hakem Kurulu Asbaşkanı Serdar Çakır’ın oğlu olan Cüneyt Çakır, 23 Kasım 1976’da dünyaya geldi.

Babasının izinden giderek futbol hakemliği seçen Çakır, kariyerine 1994 yılında başladı.

2001 yılında Süper Lig hakemliğine yükselen Cüneyt Çakır, 2006’da FIFA kokartı takmaya hak kazandı. Çakır, 2011’de ise UEFA’nın en üst kategori olan elit hakemliğe yükseldi.

Yaklaşık 28 yıl süren kariyerinde toplamda bin 678 maçta düdük çalan Çakır, uluslararası alanda yönettiği müsabakalarla Türkiye’nin en başarılı hakemi oldu.

Cüneyt Çakır, iki kez FIFA Dünya Kupası’nda yarı final maçına çıkarak dünyada bunu başaran 2 hakemden biri oldu.

2014’te Brezilya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda Arjantin-Hollanda yarı finalini yöneten Çakır, 2018’de Rusya’daki turnuvada Hırvatistan-İngiltere yarı final mücadelesinde düdük çaldı.