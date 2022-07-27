Cüneyt Çakır kursa katılacak

FİFA Kokartlı hakemlerimiz Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık, UEFA Üst Düzey Hakem Kursu’na katılacak.

FIFA kokartlı Türk hakemler Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık, 27-29 Temmuz tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenlenecek olan, UEFA’nın elit ve birinci kategori hakemlerinin davet edildiği UEFA Üst Düzey Hakem Kursu’na katılacak.

FIFA kokartlı Türk hakemler Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık, 27-29 Temmuz tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenlenecek olan, UEFA’nın elit ve birinci kategori hakemlerinin davet edildiği UEFA Üst Düzey Hakem Kursu’na katılacak.