Cüneyt Çakır’a dev görev

FİFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nun 5. haftasında Tottenham-Inter maçında düdük çalacak.

UEFA’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çakır, 28 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00’te İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda başlayacak maçta düdük çalacak.

Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarik Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek’in ilave yardımcı hakem olacağı müsabakanın dördüncü hakemliği Mustafa Emre Eyisoy üstlenecek.

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