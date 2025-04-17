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Cüneyt Erdan Hayatını Kaybetti

MUĞLA’DA GAZETECİ CÜNEYT ERDAN’IN ANI VEFATI

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, uzun yıllar gazetecilik yapan Cüneyt Erdan, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Uzun süredir böbrek hastalığı ile mücadele eden Cüneyt Erdan, anjiyo operasyonu sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

BASIN CAMİASINI DERİN ÜZÜNTÜYE BOĞDU

Erdan’ın ani ölüm haberi, sevenlerini ve basın camiasını derin bir üzüntü içerisine soktu. Gazetecilik hayatında birçok başarıya imza atan Cüneyt Erdan’ın kaybı, çalışanları ve takipçileri için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

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