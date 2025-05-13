Cüneyt Yüksel, Filistin Devletini Destekliyor

TBMM ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CÜNEYT YÜKSEL’İN AÇIKLAMALARI

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik yükümlülüklerinin incelendiği danışma görüşü duruşmalarına dair önemli bilgiler paylaştı. Yüksel, “Türkiye, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını güçlü bir şekilde savunuyor ve bunu bir kez daha orada ifade ettik” şeklinde konuştu. Yüksel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında ayrıca ABD’de doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün Filistin’e destek verdiği için gözaltına alınmasını hatırlatarak, onun serbest kalmasının kendisini sevindirdiğini belirtti.

ULUSLARARASI ADALET DİVANI’NDAKİ İFADELER

Yüksel, Uluslararası Adalet Divanı’nda 19 Nisan 2025 tarihinde yaptıkları sözlü beyan üzerine bilgi vererek şunları söyledi: “Yalnızca Filistin halklarının haklarının savunulması değil, uluslararası hukukun korunması ve güçlendirilmesi noktasında kritik bir sunum ve hukuki tespitler yaptık. Özellikle Türkiye, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını güçle destekliyor ve bunu bir kez daha orada dile getirdik.” Yüksel, İsrail’in cezasızlık algısına son verilmesi gerektiğini vurguladı ve 1948 yılına ait soykırım sözleşmesi çerçevesinde Türkiye’nin müdahil olduğu davayı da hatırlattı.

İNSANİ YARDIMLAR VE SİVİLLER

Yüksel, Türkiye’nin önceki danışma görüşleri sırasında da aktif şekilde yer aldığını belirtti. Türkiye, burada İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve söz konusu ihlallerin Birleşmiş Milletler şartlarına, 1946 tarihli Birleşmiş Milletler Ayrıcalık ve Muafiyetler Sözleşmesi’ne ve Cenevre Sözleşmeleri’ne aykırı olduğunu ortaya koydu. Yüksel, “İnsani yardımların ulaştırılması konusu en önemli meselelerden biri. Gazze’ye insani yardım sevkiyatının 2 Mart 2025 itibarıyla tamamen durdurulması, Gazze’deki sivillere yönelik bir toplu cezalandırma teşkil eder ki bu dördüncü Cenevre Sözleşmesi’ne göre savaş suçu olarak nitelendirilebilir. Ayrıca son dönemde Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki saldırılar sonucu 50 binden fazla insan yerinden edilmiştir” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’NİN VURGULARI VE TALEPLERİ

Yüksel, Türkiye’nin Filistin halkının yaşadığı trajedinin yalnızca bir insanlık krizi olmadığını, bunun yanı sıra uluslararası düzenin temel ilkelerine yönelik ağır bir tehdit olduğunu da belirtti. Yüksel, yapılması gerekenleri ise şu şekilde sıraladı: “Birincisi, İsrail’in Birleşmiş Milletler üyesi ve işgalci güç olarak uluslararası hukuktaki yükümlülüklerinin teyit edilmesi. İkincisi, Unran’ın işgal altındaki Filistin topraklarındaki operasyonel yetkisinin tanınması ve korunması. Üçüncüsü, İsrail’in insani yardımları engellemesi ve BM personelini hedef almasının uluslararası hukuk ve insani hukukun ihlali olarak kabul edilmesidir.”