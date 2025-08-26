Haberler

Çüngüş’te Helicopterle Hasta Ulaşımı Sağlandı

Diyarbakır’da Uyluk Kemiği Kırılan Hasta Acil Servise Ulaşır

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde, uyluk kemiği kırılan bir hasta, ambulans helikopter yardımıyla hastaneye ulaştırıldı. 74 yaşındaki Hüseyin Akmeşe, dengesini kaybederek boş bir havuza düşmesi sonucu yaralandı. Akmeşe, yakınları tarafından Çüngüş Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Tedavi Süreci Başlatıldı

Hastanede gerçekleştirilen tetkikler sonrasında, Akmeşe’nin sol bacağındaki uyluk kemiğinin kırıldığı belirlendi. Bunun üzerine, hastanın ileri tedavisi için Diyarbakır’a sevk edilmesine karar verildi. İlgili talep üzerine ilçeye yol alan ambulans helikopter ile Akmeşe, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin pistine indirildi.

Hızlı Nakil ile İyileşme Sağlandı

112 Acil Sağlık ekibi tarafından burada bekletilen ambulansa alınan Hüseyin Akmeşe, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu hızlı müdahale sayesinde, hastanın durumu iyileştiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

TİSKİ, 19 Yeni Araç Ekletti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, içme suyu ve kanalizasyon altyapısını güçlendirmek için TİSKİ'ye 19 yeni iş makinesi kazandırdı. Başkan Genç, bu adımın su sıkıntısını azaltmayı amaçladığını belirtti.
Haberler

Malatya’da Sulama Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ardından sulama altyapısını güçlendirmek üzere DSİ ekipleri, 23 farklı noktada onarım yaptı ve toplamda 2,1 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.