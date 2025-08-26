Çüngüş’te Helicopterle Hasta Ulaşımı Sağlandı

Diyarbakır’da Uyluk Kemiği Kırılan Hasta Acil Servise Ulaşır

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde, uyluk kemiği kırılan bir hasta, ambulans helikopter yardımıyla hastaneye ulaştırıldı. 74 yaşındaki Hüseyin Akmeşe, dengesini kaybederek boş bir havuza düşmesi sonucu yaralandı. Akmeşe, yakınları tarafından Çüngüş Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Tedavi Süreci Başlatıldı

Hastanede gerçekleştirilen tetkikler sonrasında, Akmeşe’nin sol bacağındaki uyluk kemiğinin kırıldığı belirlendi. Bunun üzerine, hastanın ileri tedavisi için Diyarbakır’a sevk edilmesine karar verildi. İlgili talep üzerine ilçeye yol alan ambulans helikopter ile Akmeşe, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin pistine indirildi.

Hızlı Nakil ile İyileşme Sağlandı

112 Acil Sağlık ekibi tarafından burada bekletilen ambulansa alınan Hüseyin Akmeşe, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu hızlı müdahale sayesinde, hastanın durumu iyileştiriliyor.