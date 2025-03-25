Haberler

Curiosity Mars’ta Karbon Zincirleri Keşfetti

MARS’TA YAŞAM İZLERİ

NASA’nın Curiosity uzay aracı, Mars’ta yer alan eski bir göl yatağında yaptığı analizlerle bilim insanlarını heyecanlandıracak bir bulgu elde etti. Araç, karbon atomlarından oluşan bir düzine zincir saptadı. Bu zincirlerin, Mars’ı geçmişte yaşamın izlerini araştırma sürecinde önemli bir ipucu olabileceği vurgulanıyor.

Bulgular, NASA’nın Curiosity uzay aracındaki örnekleme cihazı tarafından toplandı ve uluslararası bir ekip tarafından sonuçlar Dünya’daki bir laboratuvarda doğruladı. Araştırma, Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nde (CNRS) çalışan analitik kimyager Caroline Freissinet tarafından yürütüldü. NASA araştırmacıları tarafından hazırlanan raporda, “Bu moleküllerin kökeni ve dağılımı, Mars’taki potansiyel biyolojik imzaların araştırılmasında büyük ilgi görüyor” denildi. Curiosity’nin amacı, Mars’ta yaşam olup olmadığını belirleyebilecek ipuçları toplamak olarak ifade edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Canlı Maçlar Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Futbol tutkunları, 25 Mart'ta gerçekleşecek Avrupa kupaları ve dünyanın önemli liglerindeki maçları canlı izlemek için yayın kanallarını araştırıyor.
Haberler

Taksici Soyguncusu Ve Eşi Yakalandı

İzmir'de bir taksi şoförünü silah zoruyla soyma suçlamasıyla T.Ç. ve eşinin yakalandığı, olayda uyuşturucu ve gasbedilen paraların ele geçirildiği bildirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.