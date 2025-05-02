Curiosus-2, Türkiye’nin İlk Cep Denizaltısı

CURİOSUS-2 SERGİLENİYOR

MUĞLA’nın Bodrum ilçesindeki Bodrum Deniz Müzesi, Türkiye’nin ilk cep denizaltısı olarak tanımlanan ‘Curiosus-2’ye ev sahipliği yapmaya başladı. Bu denizaltı, 1995 yılında Erkan Ayral tarafından Bodrum’da yapıldı ve 4 metre 20 santimetre uzunluğu ile 3 bin 55 kilogram ağırlığındadır. Arama kurtarma gibi pek çok alanda aktif olarak kullanıldıktan sonra Curiosus-2, Erkan Ayral’ın oğlu Alp Ayral tarafından Bodrum Deniz Müzesi’ne bağışlandı. Bu bağışla birlikte cep denizaltısı, Tepecik Meydanı’nda sergilenmeye başladı.

DENİZALTI TEKNOLOJİSİ

Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, “Curiosus-2, denizaltı yapılan protokolle sergileme amaçlı Bodrum Deniz Müzesi’ne bağışlandı. Ülkemizin ilk cep denizaltısıdır. 1995 yılında Erkan Ayral tarafından Bodrum’da yapıldı. Erkan Ayral’ın önderliğinde kurulan Sualtı Teknolojileri Araştırma Derneği, Bodrumlu denizcilerin yer aldığı bir dernektir. Bu dernek, su altı araştırmaları için robotlar ve denizaltılar gibi teknik malzemeler üretiyor. Erkan Bey’in oğlu Alp Bey de denizaltı ve robotları bağışlamak istediğini söyledi. Bu durum bizim için mutluluk vericiydi. Denizaltı için Bodrum’da görünen bir nokta seçtik. Su altı robotları da Bodrum Deniz Müzesi’nde sergilenecek. Denizaltı aktif olarak çalışıyor ve 400 metreye kadar suya iniş yapabiliyor. Bu iş için bir aparatı da var; böylelikle kurtarma amaçlı çalışmalar yapabiliyor” ifadelerini kullandı.

YERLİ TEKNOLOJİ İÇİN BİR YAŞAM

Denizaltının bağışçısı Alp Ayral, babasının yerli teknolojilere adanmış bir yaşam sürdüğünü belirtti. “Babamın hayatı su altı araştırmalarına ve yerli teknolojilere adanmış durumda. Su altı kurtarma, bilimsel gözlem, haberleşme çalışmaları ve eğitim amaçlı geliştirildi. Bu denizaltı, özellikle deprem fay hatlarını, enerji boru hatlarını ve arama kurtarma görevlerini gerçekleştirmek amacıyla imal edildi” şeklinde konuştu.