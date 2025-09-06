Haberler

Curling Kadın Takımı Altın Madalya Aldı

İKİ MİLLİ TAKIM DA BAŞARI GÖSTERDİ

Curling Kadın Milli Takımı, 2026 Kış Olimpiyatları’na yönelik hazırlık sürecinde, Erkek Milli Takımı ise 2025 Avrupa Şampiyonası çerçevesinde Rusya’nın Vladivostok şehrinde gerçekleşen Rusya Uluslararası Curling Turnuvası’nda çifte madalya elde etti. Kadın takımı, turnuvayı 1’inci sırada tamamlayarak İstiklal Marşımızı Rusya’da coşkuyla hep birlikte okudu.

YENİ ANTRENÖR ALTINDA İKİNCİLİK

Erkek Milli Takımı ise, takımda yeni göreve başlayan antrenör Muhammed Zeki Uçan liderliğinde turnuvayı 2’inci sırada tamamlamayı başardı. Bu sonuç, hem sporcular hem de antrenör için önemli bir başarı olarak kaydedildi.

Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Yapıldı

Balıkesir'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri, Zağnos Paşa Camisi'nde çocuklar ve gençlerin katılımıyla gerçekleşti. Programda konuşmalar yapıldı, hediyeler verildi ve ikramlar sunuldu.
Bingöl’de Eğitim Alışverişi Yoğun

Bingöl'de, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesi kırtasiye alışverişleri artarken, velilerin mağazalara yoğun ilgi gösterdiği bildiriliyor. Esnaf, bu durumun piyasaya canlılık getirdiğini ifade etti.

