Cüzdan Sayısı Düşüyor, Güven Azalıyor

UNI CÜZDAN SAYISINDAKİ DEĞİŞİMLER

10 bin ile 100 bin UNI tutan cüzdan sayısı, Trump’ın açıklamalarından önce düşmeye başlamıştı ve bu azalma sonrasında da devam etti. Özellikle 2-3 Nisan arasında, bu gruptaki cüzdan sayısı 825’ten 821’e geriledi. Bu ufak düşüş, büyük yatırımcılar arasında azalan güveni veya yeniden pozisyon alma çabalarını işaret ediyor. Şu anda UNI fiyatı bir düşüş trendi içinde. Eğer satış baskısı devam ederse, fiyatın 5,50 doların altına sarkması mümkün. Ancak olumsuz bir durumla karşılaşılmazsa, ilk direnç 5,97 dolarda yer alıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda ise 6,23 dolara ulaşılabilir. Fakat şu an için hem azalan balina ilgisi hem de teknik zayıflık UNI’yi kırılgan bir konumda tutuyor.

LINK BALİNA HAREKETLERİNDEKİ FARKLILIK

LINK’te balina hareketleri daha sınırlı bir seyir izliyor. 10 bin ila 100 bin LINK tutan adreslerin sayısı Trump sonrası 2.859’dan 2.855’e geriledi. Ancak dikkat çeken dönem, 29 Mart – 1 Nisan arasında gerçekleşti. Bu süreçte balinalar LINK toplamaya başladı ve cüzdan sayısı 2.852’den 2.860’a yükseldi. Bu durum, o dönemde yükseliş beklentisinin güçlendiğini gösteriyor. Şu anki düşüş ise daha çok küçük bir kar realizasyonu veya düzeltme esnasında temkinli bir hamle olabiliyor. LINK teknik olarak kritik bir seviyeye yaklaşmış durumda. Eğer düşüş derinleşirse, fiyat Kasım 2024’ten bu yana ilk defa 12 doların altını görebilir. 11,85 dolar seviyesinin destek olarak izlenmesi gerekiyor. Yukarı yönlü olası bir hareket durumunda ise, ilk direnç 13 dolar, ardından 13,45 dolara dikkat edilmeli.

ONDO YATIRIMCI İLGİSİ

ONDO’da da balinalar, 26-29 Mart tarihleri arasında alım yaptı. Bu süreç zarfında 10 bin ile 100 bin ONDO tutan cüzdan sayısı 376’dan 390’a çıktı. Bu artış, büyük yatırımcıların projeye olan ilgisinin arttığını gösteriyor. Ancak “Kurtuluş Günü” sonrası bu sayı tekrar düşüşe geçerek 374’ten 371’e indi. Bu hafif azalma, iyimserliğin biraz azaldığını veya yatırımcıların daha temkinli bir pozisyon değişikliğine gittiğini gösterebilir. Fiyat açısından değerlendirildiğinde, ONDO kritik bir eşikte bulunuyor. Eğer mart ayındaki yukarı yönlü ivme yeniden kazanılırsa, 0,82 dolar direncinin aşılmasıyla fiyat 0,90-0,95 dolar aralığına kadar yükselebilir. Ancak eğer zayıflık devam ederse, aşağı yönlü riskler artar ve destek seviyeleri olarak 0,76 dolar ve 0,73 dolar izlenmesi önem taşıyor.