Cüzdanı Bulup Bırakan Kişi, Şikayetçi Olacak

CÜZDANINI DÜŞÜREN KİŞİ DURUMUNU ANLATTI

Bayrampaşa’da, iş yerinin girişinde bulunan basamağa düşen cüzdanını bulan kişi, içindeki paraları alarak cüzdanı aynı yere tekrar bıraktı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 22 Ağustos’ta Terazidere Mahallesi Manastır Caddesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, dinlenmek için iş yerinin girişindeki basamağa oturan Fatih Şen, cüzdanını düşürdü. Sabah saatlerinde oradan geçen bir şahıs, cüzdanı fark ederek içinde bulunan paraları aldıktan sonra cüzdanı bırakarak uzaklaştı.

Ardından, o noktadan geçmekte olan bir kadın cüzdanı alarak başka bir kişiye verdi. O anlar güvenlik kamerasında kaydedildi. Cüzdan sahibi Fatih Şen, cüzdanında bir telefon numarası olmasına rağmen kendisine ulaşılmadığını belirterek, şikayetçi olacağını söyledi. Şen, yaşadığı durumu şu şekilde aktardı: “Akşam saat 00.00 civarında merdivende otururken cüzdanımı buraya düşürdüm ve eve gittim. Sabah 06.00 sıralarında ilk gören kişi cüzdanı alıp içindeki paraları aldıktan sonra yerine bırakmış. İkinci gören kişi de cüzdanı çalıp uzaklaşıyor. Garip bir durum, insanlık ölmüş diyebilirim. Cüzdanımın içinde telefon numaram ve tüm bilgilerim var ama ne arayan var, ne soran. İlk gören parayı alıyor, ikinci gören cüzdanı alıp gidiyor. Kamera kayıtlarını aldım, şikayetçi olacağım.”