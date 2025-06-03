Cüzdanı Sahibine Teslim Eden Sürücü

İNSANLIK GÖREVİ YERİNE GETİRİLDİ

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde, otobüs sürücüsü aracında para ve ziynet eşyaları bulunan bir cüzdan buldu ve bu cüzdanı sahibine teslim etti. Salıpazarı ile Çarşamba arasında sefer yapan özel halk otobüsü sürücüsü Cemal Çavuşoğlu, cüzdanı bulduktan sonra Salıpazarı Belediyesine gitti ve yetkililer aracılığıyla cüzdanın sahibi Hamide Gülbüz’e ulaştı.

CUZDANIN SAHİBİ İLE BULUŞMA

Eşi Şevki Gülbüz ile birlikte belediyeye gelen Hamide Gülbüz, cüzdanını teslim aldı. Gülbüz, cüzdanının bulunması üzerine Cemal Çavuşoğlu’na teşekkür etti. Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Çavuşoğlu’nu örnek davranışından dolayı tebrik etti. Başkan Karaca, “Bu davranışla insanlığa örnek olan Cemal kardeşimize gönülden teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

HERKESİN YAPMASI GEREKEN BİR DAVRANIŞ

Cemal Çavuşoğlu, cüzdanı sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu ve bu davranışı bir insanlık görevi olarak gördüğünü belirtti. Bu olay, toplumda yardımlaşma ve dürüstlüğün önemini bir kez daha gözler önüne serdi.