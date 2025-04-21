CW Enerji, 25 Milyon Dolar Sözleşme İmzalandı

CW ENERJİ, YENİ SÖZLEŞME İMZALADI

CW Enerji ile yurt içerisinde yerleşik bir müşteri arasında, güneş enerjisi panelleri satışına yönelik KDV hariç 25 milyon 30 bin 47 lira 91 kuruş değerinde bir sözleşme imzalandı. Söz konusu ürünlerin teslimatının 2026 yılının ilk çeyreğine kadar tamamlanması öngörülüyor. CW Enerji, büyüme sürecine yeni iş birlikleri ile devam ediyor.

YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLERLE ÖNE ÇIKIYOR

CW Enerji’nin sektördeki yeni sözleşmesine ilişkin düşüncelerini paylaşan Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, güneş enerjisi alanında güçlü iş birliklerine ara vermeden devam ettiklerini ifade etti. Sarvan, “Yerli ve milli ürünlerimizle, güneş enerjisi sektöründe ardı ardına önemli projelere imza atıyoruz” şeklinde konuştu. İmzalanan her sözleşmenin ülke ekonomisine katkı sağladığını vurgulayan Sarvan, “Yenilenebilir enerji alanında Türkiye’nin gücünü artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına kararlılıkla çalışıyoruz. CW Enerji olarak, yüksek kaliteli ürünlerimizle ülkemizin enerji dönüşüm sürecine katkı sunmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNLER SUNULUYOR

Sarvan, önemli bir sözleşmeye daha imza attıklarını belirterek, “Firmamız ile yurt içinde faaliyet gösteren bir müşterimiz arasında, güneş enerjisi paneli tedarikine yönelik toplam 25.030.047,91 ABD doları (KDV hariç) tutarında bir satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu ürünlerin teslimatının 2026 yılının ilk çeyreğine kadar tamamlanması planlanmaktadır” ifadesini kullandı. CW Enerji, son teknoloji ürünleri ve yüksek verimlilik sağlayan güneş panelleri ile müşterilerine sürdürülebilir ve ekonomik enerji çözümleri sunduklarını belirten Sarvan, “Türkiye’yi yenilenebilir enerji alanında daha güçlü bir konuma taşımayı ve çevreci enerji çözümlerimizi daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz” sözlerini sarf etti.

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMA HEDEFİ

GES projelendirme, sistem tasarımı, lisanslı/lisansız santral kurulumları, lisans alımı ve işletme gibi talep veya ihtiyaçlara ticari olarak karşılık verdiklerini ifade eden Sarvan, “Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak, yerli ve milli üretimi desteklemek, cari açığın kapanmasına ve ülke istihdamına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Hayata geçirdikleri her projede yalnızca ekonomik kazanç değil; çevresel sürdürülebilirlik, toplumsal fayda ve enerji arz güvenliği hedeflerine yönelik de değer üretmeyi amaçladıklarını belirtti. Sarvan, CW Enerji’nin yurt içi ve yurt dışındaki projeleri ile sürdürülebilir enerji çözümleri sunmaya ve sektöre yerli ve milli ürünler ile katkı sağlamaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.