CW Enerji Alüminyum Tesisi Üretime Başlıyor

ÖNEMLİ BİR ADIM: CW ALÜMİNYUM TESİSİ

CW Enerji, Türkiye’nin güneş enerjisi sektöründeki dışa bağımlılığı azaltma amacıyla Antalya’da geçen yılın ilk yarısında üretim faaliyetlerine başlamayı planladığı CW Alüminyum Tesisi ile yıllık 12 bin ton üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Hem iç pazara hem de Almanya, Polonya ve ABD gibi önemli ihracat pazarlarına hizmet verecek olan tesis, yenilenebilir enerji alanında yerli üretimi teşvik ederek ekonomiye milyon dolarlık katkı sağlamayı ve Türkiye’yi küresel ölçekte rekabetçi bir konuma getirmeyi amaçlıyor.

ÜRETİM FAALİYETLERİ VE STRATEJİK YATIRIM

CW Enerji (CWENE) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, güneş panellerinde kullanılan alüminyum çerçevelerin üretimi için Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirilen tesis hakkında açıklamalarda bulundu. Yılın ikinci yarısında açılması planlanan tesis, yenilenebilir enerji teknolojilerine odaklanarak CW Enerji’nin kendi güneş panellerinin yanı sıra sektördeki ihtiyacı karşılamayı hedefliyor. Sarvan, “Bu tesis, güneş panellerimizin kalitesini artırmak, üretimde daha yüksek yerlilik oranına ulaşmak ve bağımsızlığımızı sağlamak amacıyla kuruldu” diyerek tesisin önemine vurgu yaptı.

YERLİ ÜRETİM VE OTOMASYON SİSTEMİ

CW Alüminyum, 6 inçlik ve 8 inçlik pres makineleri ile sektöre hizmet verecek. Aylık 1.000 tonluk, yıllık 12.000 tonluk eloksal tesisi ile tüm eloksal işlemlerini kendi bünyesinde gerçekleştirecek. Sarvan, “Güneş panellerimizin çerçeveleri, tutucu klempleri, montaj aparatları, kiremit ve trapez çatılar için altyapı malzemeleri bu tesiste üretilecek” ifadesini kullanarak, güneş enerji santrallerine bütünleşik ürün sunacaklarını bildirdi.

HEDEF: YERLİ ÜRETİMİ ARTIRMAK

Tesis, CW Enerji’nin ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayarak yıllık 4 milyon adet çerçeve üretmeyi hedefliyor. Sarvan, “Bu yatırımla birlikte, kendi güneş panellerimizde yerli üretimin payını artırıyoruz. Ürettiğimiz panellerin yüzde 10’unu oluşturan alüminyum çerçeveler artık tamamen yerli üretim olacak” dedi. Tesis, yaklaşık 200 kişiye istihdam imkanı sağlayacak ve üretilen ürünlerin TSS ve ISO911 standartlarına uygun olacağını belirtti.

İHRACAT HEDEFLERİ

Sarvan, CW Alüminyum’un yerli ham maddeye dayalı olarak üretim yapacağını ve güneş paneli yerlilik oranını artıracağını ifade etti. Tesisin üretim kapasitesinin yüzde 80’inin CW Enerji’nin ihtiyacını karşılayacağını belirten Sarvan, bu yatırımla Almanya, Polonya ve ABD gibi ülkelerde ürünlerini ihraç ederek küresel pazardaki yerlerini güçlendireceklerini vurguladı.

ŞEFFAF YATIRIM POLİTİKASI

Sarvan, halka arz edilen bir şirket olarak şeffaf bir şekilde yatırımlarını yürüttüklerini belirterek, “Bu yatırımı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdik. Gelecek dönemde yapacağımız yeni yatırımlar ve genişleme planlarımızı kamuoyuyla paylaşacağız” diye ekledi. Sarvan, bu yatırımlarla sadece Türkiye’de değil, dünyada da rekabetçi bir konuma ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.