Cw Enerji, Kurumsal Kültür 100 Listeye Girdi

CW ENERJİ’NİN BAŞARI KAYDI

CW Enerji, güçlü kurumsal kültürü sayesinde Türkiye’nin en beğenilen şirketleri arasında yer aldı. Fast Company dergisi tarafından ERA Research ve Kariyer.net iş birliğiyle hazırlanan Corporate Culture 100 Araştırması’nda CW Enerji de değerlendirildi. Araştırma, şirket kültürünü oluşturan 11 farklı boyut üzerinden yapılan analizlerin sonucunda en iyi şirketleri belirledi. CW Enerji, yenilikçi yaklaşımı, çalışan odaklı politikaları ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla bu prestijli listeye girdi.

KURUMSAL KÜLTÜRÜN ÖNEMİ

Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, sürekli kendilerini geliştirdiklerini ve büyüme yolculuklarına kararlılıkla devam ettiklerini aktardı. Sarvan, “Kurumsal kültürümüz, şirketimizin temeli. Çalışanlarımızın memnuniyetini, gelişimini ve motivasyonunu öncelikli hale getirerek, birlikte başardığımız her adımda daha da güçleniyoruz. Yaptığımız çalışmaların getirisi olarak Corporate Culture 100 listesinde yer almak, doğru yolda olduğumuzu gösteren önemli bir motivasyon kaynağı oldu” şeklinde konuştu. Araştırma sonuçlarında, kurumsal kültürü şekillendiren unsurlar olarak çeviklik, takım çalışması, müşteri odaklılık, çeşitlilik ve kapsayıcılık, organizasyonel mükemmellik, yenilikçilik, şeffaf ve etik yönetim, sonuç odaklılık, saygı, sosyal sorumluluk ve pandemi sonrası hazırlık gibi başlıklar yer alıyor. Bu alanlarda gösterilen performans, sürdürülebilir başarı ve sektördeki lider konumun temeli oluyor.

GELECEK HEDEFLERİ

Tarık Sarvan, “Örnek bir işveren markası olarak çalışanlarımızın potansiyelini en yüksek düzeyde ortaya çıkaracak ortamı sunmak, kariyer gelişimlerine yön verecek imkanlar sağlamak ve uzun vadeli başarıyı birlikte inşa etmek en temel hedeflerimiz arasında” dedi. Sarvan, sözlerine şöyle devam etti: “Bu anlayışla attığımız her adım, hem şirket kültürümüzü güçlendiriyor hem de sektörümüzdeki önde gelen konumumuzu pekiştiriyor. Kurumsal kültür, bizim için sadece şirket içindeki çalışma prensiplerinden ibaret değil. Müşteri memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkarmaktan, iş ortaklarımızla güven temelli ilişkiler kurmaya, topluma değer katan projeler üretmekten çevresel sorumluluk bilinciyle hareket etmeye kadar geniş bir boyut içeriyor. Bu yaklaşım, sürdürülebilir büyüme hedeflerimize ulaşmamızı sağlarken, aynı zamanda sektörümüzde fark yaratmamıza da yardımcı oluyor. Önümüzdeki dönemde bu değerleri koruyarak hem iş dünyasına hem de topluma ilham verecek projelere imza atmaya devam edeceğiz.”