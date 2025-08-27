Cw Enerji, Kurumsal Kültürüyle Beğenildi

CW ENERJİ, KURUMSAL KÜLTÜRDE ÖNE ÇIKIYOR

CW Enerji, Corporate Culture 100 Araştırması’nda güçlü kurumsal kültürüyle Türkiye’nin en beğenilen şirketleri arasında kendine yer buldu. Fast Company dergisi tarafından gerçekleştirilen bu araştırmada, ERA Research ve Kariyer.net iş birliğiyle çeşitli değerlendirmeler yapıldı. Araştırmada, şirket kültürünü oluşturan 11 farklı boyut temel alınarak Türkiye’nin en beğenilen şirketleri belirlendi. CW Enerji; yenilikçi yaklaşımı, çalışan odaklı politikaları ve sürdürülebilir büyüme vizyonu sayesinde bu listeye girmeyi başardı.

KURUMSAL KÜLTÜRLERİN TEMELİ

Konu hakkında açıklama yapan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, her geçen gün kendilerini geliştirdiklerini ve büyüme yolculuklarına devam ettiklerini ifade etti. Sarvan, “Kurumsal kültürümüz, şirketimizin temel yapı taşlarından biri. Çalışanlarımızın memnuniyetini, gelişimini ve motivasyonunu önceliklendirerek, birlikte başardığımız her adımda daha da güçleniyoruz. Yaptığımız çalışmaların karşılığında Corporate Culture 100 listesinde yer almak doğru yolda olduğumuzu gösteren önemli bir motivasyon kaynağı oldu” dedi. Araştırmada, kurum kültürünü şekillendiren önemli boyutlar arasında çeviklik, takım çalışması, müşteri odaklılık, çeşitlilik ve kapsayıcılık, organizasyonel mükemmellik, yenilikçilik, şeffaf ve etik yönetim gibi unsurlar yer alıyor. Bu alanlarda gösterdikleri güç, sürdürülebilir başarılarının temel taşlarındandır.

DEĞER ÜRETMEYE DEVAM

Sarvan, “Örnek bir işveren markası olarak çalışanlarımızın potansiyelini en üst seviyede ortaya çıkaracak ortamı sağlamak, onların kariyer gelişimlerine yön verecek imkanlar sunmak ve uzun vadeli başarıyı birlikte inşa etmek en temel hedeflerimiz arasında yer alıyor” şeklinde konuştu. Sarvan ayrıca, bu anlayışla attıkları her adımın hem şirket kültürlerini pekiştirdiğini hem de sektördeki önde gelen konumlarını güçlendirdiğini belirtti. “Kurumsal kültür, bizim için yalnızca şirket içindeki çalışma prensiplerinden ibaret değil. Bu kültür, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımaktan iş ortaklarımızla kurduğumuz güven temelli ilişkilere kadar geniş bir alanı kapsamaktadır” diyen Sarvan, gelecekte bu değerleri koruyarak iş dünyasına ve topluma ilham verecek projelere devam edeceklerini ifade etti. – ANTALYA