Cw Enerji, Tekirdağ GES Kurulumunu Tamamladı

CW ENERJİ, TEKİRDAĞ’DA GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULUMUNU TAMAMLADI

CW Enerji, 9 bin 863,62 kWp kapasitesindeki Tekirdağ arazi güneş enerji santralinin anahtar teslim kurulumunu başarıyla gerçekleştirdi. CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, Tekirdağ’da devreye alınan bu projenin çevresel ve ekonomik açıdan önemli faydalar sağladığını ifade ederek, “Tekirdağ’da hayata geçirdiğimiz bu santral ile birlikte bölgedeki işletmelere örnek teşkil edecek çevreci bir model ortaya koyduk. Bu tür yatırımların çoğalması, ülkemizin yeşil enerji dönüşümünü hızlandıracak” dedi.

YILLIK KARBON SALINIMINI AZALTMA HEDEFİ

Güneş enerji santrali sayesinde yılda yaklaşık 957 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 6 milyon 336 bin 113 kg karbondioksit salınımı engellenecek. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Volkan Yılmaz, çevre dostu uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, Türkiye genelinde sürdürülebilir projelere devam ettiklerini belirtti. Yılmaz, yenilenebilir enerjiye yapılan her yatırımın hem mevcut hem de gelecekteki dünyamız için önemli bir adım teşkil ettiğini aktararak, “CW Enerji olarak, firmaların enerji dönüşüm yolculuklarında en güvenilir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle işletmelerin operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve karbon ayak izlerini azaltmalarına katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.

ÇEVRE BİLİNCİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Tekirdağ’daki bu projenin çevresel ve ekonomik kazanımlar sağladığını dile getiren Yılmaz, gün geçtikçe daha fazla işletmenin temiz enerji kaynaklarına yöneldiğini belirtti. CW Enerji olarak dönüşüm sürecinde müşterilerine özel çözümler sunduklarını ifade eden Yılmaz, “Tekirdağ’daki bu yatırım, yalnızca bir enerji üretim projesi değil; aynı zamanda çevre bilincinin ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefinin de somut bir göstergesi. Her projede sadece enerji üretmeyi değil, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyoruz” dedi.