CW Enerji, Türkiye’nin Enerji Bağımsızlığını Sağlıyor

CW ENERJİ’DEN DEV YATIRIM

CW Enerji, Avrupa ve Türkiye’nin en büyük ve en verimli enerji yatırımlarından birine imza atıyor. CW Enerji’nin iştiraki olan CW Solar Cell Enerji A.Ş. tarafından kurulan entegre güneş hücresi üretim tesisi, üretim kapasitesi ile sektörde öncü bir rol üstleniyor. Tesis, dünya standartlarının üzerinde verimlilik sunarak, Türkiye’nin ilk ve en verimli hücre üretimini gerçekleştiriyor ve bunun yanı sıra güneş panellerinde de kullanılabiliyor. Böylelikle ülkenin enerji bağımsızlığına katkı sağlıyor.

ENTEGRE GÜNEŞ HÜCRESİ ÜRETİMİ

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan entegre güneş hücresi üretim tesisi, global bir teknoloji üssü olmayı hedefliyor. Türkiye’nin ilk yüksek teknolojiye sahip “TOPCon High Efficiency” hücresi ile sektörde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Bu yatırım, yerli ve milli üretim vizyonuyla Türkiye’nin enerji bağımsızlığına, yeşil enerji dönüşümüne ve küresel rekabet gücüne büyük katkı sağlıyor.

STRATEJİK YATIRIM DETAYLARI

HİT-30 destekli stratejik yatırım, CW Enerji’nin yüzde bağlı ortaklığı CW Solar Cell Enerji A.Ş. üzerinden yürütülüyor. Yeni tesis, fotovoltaik güneş panellerinin kritik bileşeni olan hücrenin yerli üretimini sağlıyor. Yüksek Teknoloji Yatırım Programı (HİT-30) çerçevesinde, 1.2 GW kapasiteli ingot dilimleme ve hücre üretim yatırımının ilk fazı tamamlandı. 8 yıl vadeli bir Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi kullanılarak, üretim sürecinin ilk etabı devreye alındı.

ÜRETİM KAPASİTESİ VE HEDEFLER

Planlanan yatırımla beraber, hücre üretim kapasitesinin etaplar halinde 5 GW’a çıkarılması amaçlanıyor. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan yatırım teşvik belgesi kapsamında, toplam yatırım tutarının yaklaşık 520 milyon USD seviyesine ulaşması hedefleniyor. CW Enerji, bu yatırımla güneş paneli üretiminde dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, “Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için tarihi bir adım atıyoruz. HİT-30 kapsamında aldığımız destekle, inşa ettiğimiz CW SolarCell fabrikası, TOPCon High Efficiency hücre üretimiyle Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük tesisi konumunda bulunuyor. Bu yatırım sayesinde güneş paneli üretiminde dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltacak ve hem yerli üreticilere uygun maliyetli hücre tedarik edeceğiz hem de Avrupa ve Amerika pazarlarına ihracat yapacağız” şeklinde açıklamada bulundu.

YERLİ ÜRETİMİ GÜÇLENDİRMEK

Sarvan, “CW SolarCell üretim tesisinde üretilen TOPCon hücrelerin verimliliği yüzde 25,2 ile yüzde 25,7 arasında ölçülmektedir. Bu değerler, dünya genelindeki TOPCon hücreler için kabul edilen ortalamadan yüksektir. Türkiye’de ürettiğimiz yüksek verimli güneş hücreleriyle, ülkemizin güneşten elektrik üretimine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

BÖLGESEL KALKINMA VE İSTİHDAM

Sarvan, bölgesel kalkınmanın önemine de vurgu yaptı. “Yeni tesisimiz yalnızca üretim değil, aynı zamanda bölge ekonomisi için de önemli bir katkı ve umut kapısı olacak. İstihdam, ekonomik kalkınmanın yanı sıra toplumsal refahın temeli” diye belirtti. Bu şekilde, yerli mühendislik gücü ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla ülkenin yeşil enerji vizyonuna katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.