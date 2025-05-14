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CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Başlangıcı

2025 SEZONUNUN BAŞLANGICI MANAVGAT’TA OLACAK

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin 2025 sezonu, Antalya’nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilecek. Federasyonun faaliyet takvimine göre, toplamda 7 etap içeren 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin ilk etabı, 16-18 Mayıs tarihleri arasında “Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri” adıyla yapılacak.

BAŞPEHLİVANLIKLAR 17-18 MAYIS’TA

Organizasyon, alt boylardaki güreş müsabakaları ile başlayacak. Başpehlivanlık güreşleri ise 17-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. 2025 sezonu boyunca yapılacak olan Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin detaylı programı ise aşağıdaki gibi planlanmış:

16-18 Mayıs / Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri
30 Mayıs-1 Haziran / Şahinbey Belediyesi Yağlı Güreşleri
13-15 Haziran / Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşleri
25-27 Temmuz / Ordu Büyükşehir Belediyesi Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri
8-10 Ağustos / Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü 19. Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşleri
22-24 Ağustos / Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri
7-9 Eylül / Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri

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