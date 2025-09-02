Cyle Larin, Feyenoord’a Kiralandı

TRANSFERE SÜRPRİZ İMZA ATTI

2018-2022 yılları arasında Beşiktaş’ta ter döken Kanadalı golcü Cyle Larin, dikkat çekici bir transfere imza atıyor. Mallorca’da forma giyen Larin, sezonun sonuna kadar Hollanda’nın güçlü ekiplerinden Feyenoord’a, Robin Van Persie’nin yönetiminde kiralanmış durumda.

BEŞİKTAŞ’TA GEÇEN BAŞARILI DÖNEM

30 yaşındaki oyuncu, Kırmızı-beyazlı takıma katılmak için gerekli sözleşmeyi imzaladı. Cyle Larin, Beşiktaş forması ile 4 yıl boyunca gösterdiği başarılı performans sayesinde sırasıyla Club Brugge, Real Valladolid ve Mallorca’ya transfer oldu. Beşiktaş’ta 109 maça çıkan Larin, 39 gol ve 9 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.