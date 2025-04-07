Cz, Pakistan Ve Kırgızistan İle Anlaşma Yaptı

CZ’NİN STRATEJİK ANLAŞMALARI

Kripto para dünyasının en tanınmış isimlerinden biri olan Changpeng Zhao (CZ), Pakistan ve Kırgızistan ile stratejik danışmanlık anlaşmaları imzalayarak küresel dijital finans konusundaki etkisini genişletiyor. Binance’ın kurucusu, Pakistan Kripto Konseyi’ne (PCC) katılarak ülkenin Web3 ve Blockchain teknolojileriyle entegrasyonuna yön veriyor. Ayrıca Kırgızistan’da da kripto düzenlemeleri ve Blockchain altyapısı konularında önemli bir rol üstleniyor. Bu gelişmeler, CZ’nin ABD’de aldığı hapis cezasının ardından sektöre yeniden güçlü bir dönüş yaptığını gösteriyor.

PAKİSTAN KRİPTO KONSEYİ’NE KATILIM

Kripto para ekosisteminin etkili figürlerinden olan Changpeng Zhao, Pakistan ve Kırgızistan ile yaptığı danışmanlık anlaşmalarıyla sektördeki konumunu güçlendiriyor. ABD’de dört aylık hapis cezasının ardından tekrar sektöre dönen CZ, Pakistan Kripto Konseyi’nde (PCC) stratejik danışman olarak göreve başlarken, Kırgızistan Ulusal Yatırım Ajansı ile de benzer bir iş birliğine imza atıyor. PCC, Pakistan’ın dijital dönüşümünü hızlandırmayı amaçlayan bir platform durumunda. Toplantıya Pakistan Federal Maliye ve Gelir Bakanı Senatör Muhammad Aurangzeb’in yanı sıra önemli yöneticiler katıldı. CZ, Pakistan Başbakanı ve Başbakan Yardımcısı ile görüşerek ülkenin Blockchain ve dijital finans alanındaki hedeflerine ilişkin detaylar paylaştı.

PAKİSTAN’IN POTANSİYELİ

Senatör Aurangzeb, bu iş birliğini “Pakistan için tarihi bir dönüm noktası” olarak değerlendirirken, PCC Üst Yöneticisi Bilal Bin Saqib, CZ’nin katılımının ülkeyi Web3, Blockchain ve dijital finans alanında bölgesel bir merkez hâline getireceğine inanıyor. CZ de Pakistan’ın genç nüfusunun ülkenin potansiyelini artırdığını vurguladı. Aynı zamanda Kırgızistan ile gerçekleştirilen anlaşma ile CZ, ülkedeki kripto para düzenlemeleri ve Blockchain altyapısına teknik destek verecek. Kırgızistan’ın yenilenebilir enerji kaynaklarının zenginliği, kripto madenciliği için önemli avantajlar sunuyor.

KÜRESEL İŞ BİRLİKLERİ VE SOSYAL SORUMLULUK

CZ, daha önce Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bhutan gibi ülkelerle de görüşmeler yaparak kripto düzenleyici çerçevelerin oluşturulmasına katkı sağlamaya çalıştığını belirtiyor. Ayrıca Blockchain teknolojisinin ticarette ve devlet yönetiminde verimliliği artırma potansiyeli olduğunu ifade ediyor. Tahliye sonrasında Blockchain, yapay zeka ve biyoteknoloji yatırımlarına yönelen CZ, insani yardım faaliyetlerine de önem veriyor. Son olarak, Tayland ve Myanmar’daki depremzedelere yaklaşık 600 bin dolar değerinde bir yardımda bulunarak sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor. Pakistan Kripto Konseyi, CZ’nın deneyimlerini kullanarak ülkenin kripto düzenlemelerini geliştirmek, teknolojik altyapısını güçlendirmek ve eğitim programlarını yaygınlaştırarak küresel kripto merkezlerinden biri olmayı hedefliyor.