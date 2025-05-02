Czuba, 53 Yıl Hapis Cezası Aldı

ABD’DE BİR ÇOCUĞUN ÖLDÜRÜLMESİNE CEZA

ABD’nin Chicago kentinde, Müslüman olduğu gerekçesiyle 6 yaşındaki Filistin kökenli Amerikalı Wadea Al-Fayoume’yi 26 bıçak darbesiyle öldüren Joseph Czuba, 53 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 2023 yılında bir çocuğun öldürülmesi ve annesinin ağır yaralanması üzerine açılan davada hükmünü ilan etti. Czuba, mart ayında jüri tarafından “cinayet” ve “nefret” suçları yönünden suçlu bulunmuştu. Hakim, savunma ekibinin “Czuba’nın adil yargılanmadığı” itirazını ise geri çevirdi. Şu an savunma tarafı, cezanın tekrar gözden geçirilmesi için başvuruda bulundu ve duruşmanın 7 Mayıs’ta yapılacağı aktarıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ VE MOTİVASYONU

Wadea, 14 Ekim 2023 tarihinde Chicago’nun güneybatısındaki Plainfield yerleşkesinde, 71 yaşındaki ev sahibi Joseph M. Czuba tarafından bıçaklı bir saldırıya uğradı. Bu saldırıda, 32 yaşındaki annesi Hanaan Shahin de yaralandı. Will İlçesi Şerif Ofisi, Czuba’nın motivasyonunun “çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Filistin çatışması” olduğunu ileri sürdü. Olay sonrası Wadea hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi. Annesinin durumu ise ağır olarak bildirildi.

Wadea’nın Ailesi ve Suçlamalar

Wadea’nın babası Oday Al-Fayoume, olayın birinci yılı dolayısıyla bir konuşma yaparak, “O hala kalbimde yaşıyor. Onunla konuşuyorum, onu duyuyorum, onu görüyorum. Şu anda iyi bir yerde olduğunu biliyorum.” dedi. Al-Fayoume ayrıca, Czuba dışında medyayı, İsrail’i ve o dönemdeki ABD Başkanı Joe Biden’ı da suçladı. Biden’ın 7 Ekim’den sonraki açıklamalarının Czuba’yı bu şiddet eylemine teşvik ettiğini savundu.