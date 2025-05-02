Czuba, Müslüman olduğu için Wadea’yı öldürdü

CEZA HUKUKU KAPSAMINDA VERİLEN HÜKÜM

ABD’nin Chicago şehrinde, Müslüman olduğu gerekçesiyle 6 yaşındaki Filistin kökenli Amerikalı Wadea Al-Fayoume’yi bıçaklayarak öldüren Joseph Czuba, mahkeme tarafından 53 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2023 yılında gerçekleşen davada, Czuba’nın hem cinayet hem de nefret suçlarından suçlu bulunmasının ardından, mahkeme cezasını açıkladı. Hakim, Czuba’nın savunma ekibinin “adil yargılanmadığı” yönündeki itirazını da kabul etmedi. Bununla birlikte, savunma tarafı cezanın gözden geçirilmesi için yeni bir başvuru yapma kararı aldı. Bu başvurunun duruşmasının 7 Mayıs’ta gerçekleştirileceği bildirildi.

OLAYIN AYRINTILARI VE MOTİVASYON

Wadea Al-Fayoume’nin öldürülmesi, Chicago’nun güneybatısındaki Plainfield yerleşkesinde gerçekleşti. 14 Ekim 2023 tarihinde, 71 yaşındaki Joseph Czuba, 32 yaşındaki anne Hanaan Shahin ile birlikte oğluna evlerinde bıçakla saldırdı. Will İlçesi Şerif Ofisi’nin açıklamalarına göre, Czuba’nın motivasyonunun çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ile İsrail-Filistin çatışması olduğu ifade edildi. Wadea, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybederken, annesinin sağlık durumu ağır olarak rapor edildi.

BABA WADYA AL-FAYOUME’UN AÇIKLAMALARI

Oğlunun ölümünün üzerinden bir yıl geçtikten sonra, Wadea’nın babası Oday Al-Fayoume, olaya dair açıklamalarda bulundu. “O hala kalbimde yaşıyor. Onunla konuşuyorum, onu duyuyorum, onu görüyorum. Şu anda iyi bir yerde olduğunu biliyorum.” şeklinde konuştu. Al-Fayoume, Czuba’nın dışında medyayı, İsrail’i ve eski ABD Başkanı Joe Biden’ı da olayda suçladı. Biden’ın 7 Ekim’den sonraki açıklamalarının Czuba’yı bu şiddetli saldırıya teşvik ettiğini savundu.