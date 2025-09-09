D-100’de Bariyere Çarpan Minibüs Devrildi

KAZA YERİ VE OLAYIN SEBEBİ

Kaza, D-100 Karayolu Eyüpsultan geçişinde, Okmeydanı istikametinde meydana geldi. Sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 CAZ 156 plakalı minibüs yol kenarındaki bariyere çarptı ve devrildi.

OLAY YERİNE GELEN EKİPLER

Kaza anını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin kazanın ardından yaptığı ilk incelemede minibüs içinde yaralı bulunmadığı belirlendi.

ARAÇTAKİ İŞLEMLER

Kaza sonucu yan yatan aracın yoldan kaldırılması için itfaiye ekipleri bariyerleri kesti. Çekici yardımıyla minibüs olay yerinden kaldırılacak.