Gündem

D-100’de Bariyere Çarpan Minibüs Devrildi

d-100-de-bariyere-carpan-minibus-devrildi

KAZA YERİ VE OLAYIN SEBEBİ

Kaza, D-100 Karayolu Eyüpsultan geçişinde, Okmeydanı istikametinde meydana geldi. Sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 CAZ 156 plakalı minibüs yol kenarındaki bariyere çarptı ve devrildi.

OLAY YERİNE GELEN EKİPLER

Kaza anını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin kazanın ardından yaptığı ilk incelemede minibüs içinde yaralı bulunmadığı belirlendi.

ARAÇTAKİ İŞLEMLER

Kaza sonucu yan yatan aracın yoldan kaldırılması için itfaiye ekipleri bariyerleri kesti. Çekici yardımıyla minibüs olay yerinden kaldırılacak.

ÖNEMLİ

Gündem

Bursa’da Bisküvi Zehirlenmesi Olayı!

Bursa'da bir ev ziyareti sırasında bisküvilerden zehirlenen 3 bebek ve 7 çocuk dahil toplam 13 Suriyeli hastaneye sevk edildi.
Gündem

Kapalı İdman, 1.5 Saat Sürdü

Beşiktaş, Süper Lig'deki Başakşehir FK maçı için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi. Takım, beşinci haftanın hazırlıklarına devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.